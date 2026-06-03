¿Dijo Eminem 99 palabras en 16 segundos? ¡La verdad revelada!

Eminem es considerado uno de los artistas que asombró no solo a los fans, sino a toda la industria musical con su famosa canción «Rap God».

Según los datos, en la parte más rápida de esta pista, rapeó aproximadamente 99 palabras en 16,45 segundos. Esto equivale a un promedio de 6 palabras por segundo, una velocidad extremadamente alta para el habla humana. Los expertos describen hablar a tal ritmo como un proceso casi tan difícil como respirar.

Con un total de 1.560 palabras, la canción «Rap God» incluso fue incluida en el Libro Guinness de los Récords. Esto consolidó aún más la posición de Eminem en la industria del rap.

Sin embargo, este récord no es su mayor logro. Más tarde aumentó su velocidad en la canción «Godzilla», alcanzando un promedio de 7,5 palabras por segundo. Esto confirma una vez más que Eminem sigue siendo uno de los intérpretes más rápidos y técnicos del mundo del rap.