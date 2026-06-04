Turco de 32 años se convierte en multimillonario de la noche a la mañana

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Turco de 32 años se convierte en multimillonario de la noche a la mañana

Ahmad Jahangard Takalo, un residente turco de 32 años, se encontró inesperadamente en una situación en la que podría convertirse en una de las personas más ricas del mundo. Se registró que casi 1 billón de liras turcas fueron depositadas en su cuenta bancaria sin ninguna explicación.

Como resultado, el monto total en la cuenta alcanzó aproximadamente 21.800 millones de dólares. Esto podría haberlo colocado entre los multimillonarios en poco tiempo. Sin embargo, este inusual incidente generó serias sospechas dentro del sistema bancario.

Tras el incidente, el banco congeló inmediatamente todas las cuentas de Takalo e inició una investigación para determinar el origen de los fondos. Los expertos no descartan la posibilidad de que una cantidad tan grande haya sido transferida por accidente o debido a un error técnico.

Por ahora, esta suma no está a disposición de Takalo y todas las transacciones están restringidas hasta que concluya la investigación. Este incidente ha generado amplios debates en las redes sociales, dejando a mucha gente asombrada.

TurquíaAhmet Jahangir TakaloLira turca
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