Personas atrapadas por inundaciones en China son rescatadas con drones (video)

Drones capaces de transportar cargas pesadas han sido desplegados en las operaciones de rescate en las regiones de China afectadas por graves inundaciones. Estos dispositivos modernos se utilizan no solo para entregar suministros esenciales, sino también para evacuar a los habitantes atrapados en zonas peligrosas.

Videos difundidos en redes sociales muestran a ciudadanos atrapados en áreas rodeadas de agua siendo trasladados a lugares seguros mediante drones especiales. Estas imágenes han captado rápidamente la atención de millones de usuarios.

Según los servicios de emergencia, estos drones se utilizan principalmente para entregar alimentos, agua potable, medicamentos y otros suministros necesarios. Sin embargo, cuando la situación se agrava, también se movilizan para sacar a las personas de las zonas de peligro.

Los expertosseñalan que estas tecnologías son fundamentales para acelerar las labores de rescate y salvar vidas humanas ante desastres naturales.