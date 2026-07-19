La trágica historia de amor detrás de los dibujos del chicle « Love is... »

El chicle « Love is... » quedó grabado en la memoria de millones de personas gracias a sus pequeñas imágenes. Los personajes del niño y la niña no son solo una idea comercial, sino que nacieron del amor entre Kim Casali y su esposo Roberto.

A finales de los años 60, Kim dibujaba pequeñas imágenes en servilletas para Roberto. Contenían pensamientos simples sobre el amor y mostraban a los dos personajes. Con el tiempo, estos dibujos se convirtieron en las tiras cómicas « Love is... » y se hicieron famosas en todo el mundo.

Sin embargo, esta historia también tiene un lado trágico. En 1975, a Roberto le diagnosticaron un cáncer incurable. Para pasar más tiempo con su esposo, Kim confió el dibujo de las tiras cómicas a otro artista.

Roberto falleció a los 31 años. Él y Kim habían conservado previamente su material genético. Así, un año y medio después de la muerte de Roberto, Kim dio a luz a un hijo. Este suceso sorprendió a muchos en aquella época.

Kim Casali falleció a los 55 años. Pero los personajes de « Love is... » que ella creó sobrevivieron. Más tarde, la empresa Intergum los popularizó a través de sus chicles, y estas figuras se convirtieron en uno de los símbolos más conocidos del amor.