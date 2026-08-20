Un artista gazatí rinde un homenaje inusual al actor estadounidense Mark Ruffalo sobre las ruinas

Un artista gazatí creó un mural entre las ruinas en honor al actor estadounidense Mark Ruffalo. La obra simboliza su respeto por las declaraciones del actor en apoyo del pueblo palestino.

El mural muestra a Mark Ruffalo. Detrás de él aparece la silueta verde de Hulk, el famoso personaje del universo Marvel interpretado por el actor.

De este modo, el artista vinculó el personaje cinematográfico de Ruffalo con su postura pública.

Creado sobre un fondo de ruinas, el mural se convirtió en un homenaje simbólico al actor a través del arte. En los últimos años, Mark Ruffalo ha estado en el centro de la atención en numerosas ocasiones por sus declaraciones sobre la cuestión palestina. Es conocido como una de las figuras públicas de Hollywood que han apoyado al pueblo palestino.

Por ello, el artista gazatí decidió representarlo en su obra. Su trabajo tiene un significado más simbólico que un simple retrato. A través del mural creado sobre las ruinas, expresó su valoración de la postura del actor y su respeto hacia él.