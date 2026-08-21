La noche del 19 de agosto, canales ucranianos de Telegram informaron de que dos prisioneros de guerra habían escapado de una colonia penitenciaria en Ucrania.

« Dos prisioneros rusos mataron a un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania y huyeron de una colonia situada en el pueblo de Petrovske, en el distrito de Izium, región de Járkiv », informan los medios ucranianos. Se señala que los fugitivos son Saifollah Rakhmatov y Yevgueni Danilov, quienes servían en el 25.º Ejército.

Según la información disponible, Saifollah Rakhmatov, nacido el 10 de mayo de 1997, figura como ciudadano de Tayikistán y utilizaba el alias « Sablya ». Yevgueni Danilov, nacido el 1 de septiembre de 2004, por su parte, habría nacido en Almaty,Kazajistán, y tendría el alias « Roker ».

Según los informes difundidos, durante la huida mataron a un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se apoderaron de su arma y de un Mercedes ML350 gris oscuro, y abandonaron la zona.

El Servicio Estatal de Ejecución Penal de Ucrania declaró que tal incidente no había ocurrido.

« No se ha registrado la fuga de condenados, presos ni prisioneros de guerra de las instituciones del sistema del Servicio Estatal de Ejecución Penal de Ucrania », señala el comunicado.