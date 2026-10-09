Egipto anuncia nuevas reglas de visa, límites de edad y requisitos de efectivo para los uzbekos

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Egipto anuncia nuevas reglas de visa, límites de edad y requisitos de efectivo para los uzbekos

La Embajada de la República de Uzbekistán en El Cairo ha emitido una advertencia importante y urgente para nuestros compatriotas que planean viajar a la República Árabe de Egipto. De acuerdo con la información oficial recibida a través de canales diplomáticos, a partir del 1 de noviembre los procedimientos de entrada a Egipto para los ciudadanos uzbekos cambiarán radicalmente y se endurecerán significativamente.

Según los nuevos requisitos, se limita la práctica de obtener una visa en el aeropuerto y entran en vigor criterios estrictos sobre la edad, el estado civil y la solvencia financiera de los ciudadanos.

Cambio principal: Procedimiento de visa y viaje organizado

Según el nuevo reglamento presentado por la embajada, los viajeros deben cumplir con las siguientes condiciones con antelación:

  • Obligación de obtener visa con antelación: La visa de entrada a Egipto debe tramitarse ahora a través de las misiones diplomáticas (consulados) egipcias competentes antes de iniciar el viaje, y no a la llegada al país;

  • Solo operadores turísticos oficiales: Se ha establecido que los viajes turísticos y los paquetes turísticos solo pueden realizarse a través de operadores turísticos autorizados y certificados;

  • Prohibición de cambiar el tipo de visa: Una vez en territorio egipcio, está estrictamente prohibido convertir una visa de turista a otras categorías (por ejemplo, trabajo, estudios o residencia).

Edad y restricciones familiares: ¿Quién puede acompañar a los menores de 40 años?

El nuevo reglamento sobre el límite de edad es el que más debate está generando:

  • Prohibición de viajar solo: Los ciudadanos menores de 40 años no pueden viajar a Egipto solos o con amigos; solo pueden ingresar al país acompañados de familiares cercanos (padres, cónyuge legal o hijos);

  • Ciudadanos mayores de 40 años: Se mantiene el derecho a viajar de forma independiente e individual para los pasajeros que superen esta edad.

Requisitos financieros: ¿Cuánto dinero en efectivo se debe llevar?

El servicio de fronteras egipcio controlará directamente la solvencia financiera de cada ciudadano uzbeko que ingrese al país:

  • Para familias (grupo de menores de 40 años): Se exige que la familia disponga de al menos 5 000 dólares estadounidenses en efectivo;

  • Para viajeros independientes (mayores de 40 años): El ciudadano que viaja solo debe tener consigo al menos 3 000 dólares estadounidenses en efectivo;

  • Riesgo de deportación: Los pasajeros que no presenten los documentos requeridos o no cumplan con los requisitos financieros al cruzar la frontera pueden ser rechazados y deportados inmediatamente a expensas de la aerolínea que los transportó.

La Embajada de Uzbekistán en Egipto recomienda a los viajeros, peregrinos y ciudadanos que planean vacaciones tener en cuenta estos estrictos requisitos que entran en vigor el 1 de noviembre para evitar pérdidas financieras innecesarias y problemas en la frontera.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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