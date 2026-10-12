Dos ciudadanos uzbekos heridos en un ataque con misiles al aeropuerto de Riad

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Dos ciudadanos uzbekos heridos en un ataque con misiles al aeropuerto de Riad

Arabia Saudita como resultado de un ataque con misiles balísticos contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en la capital, Riad, de Uzbekistán dos ciudadanos resultaron heridos. Según el diario «Asia-Plus», citando al Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán, el incidente ocurrió el 10 de octubre en el área de la terminal 3 del aeropuerto.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Omonulla Fayziyev, ofreció información oficial sobre la situación, detallando el estado de salud de nuestros compatriotas heridos y la situación de los demás ciudadanos en el aeropuerto.

Las víctimas recibieron atención médica de urgencia

Según el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, se han tomado todas las medidas urgentes respecto a los uzbekos heridos en el ataque:

  • Heridas leves y hospitalización: Durante el ataque, dos ciudadanos sufrieron heridas leves; recibieron primeros auxilios en el lugar y luego fueron trasladados al hospital «Diriyah Hospital»;

  • Alta hospitalaria: Tras todos los exámenes y tratamientos médicos necesarios, se confirmó que la salud de ambos ciudadanos estaba fuera de peligro y fueron dados de alta;

  • Los otros 20 compatriotas resultaron ilesos: Alrededor de 20 ciudadanos uzbekos más que se encontraban en el edificio del aeropuerto en el momento del ataque con misiles no sufrieron daños.

Detalles de los ataques: numerosas víctimas y daños

Según la información recibida, el fin de semana pasado, el movimiento «Ansar Allah» llevó a cabo Arabia Saudita dos ataques aéreos contra el aeropuerto de la capital:

  • Víctimas del primer ataque: El impacto inicial tuvo consecuencias trágicas: 13 personas murieron y 309 resultaron heridas de diversa gravedad;

  • Consecuencias del segundo ataque: Durante el siguiente ataque, una persona más falleció y 11 ciudadanos resultaron heridos.

Reacción oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Uzbekistán condenó enérgicamente estos ataques armados dirigidos contra la población civil y la infraestructura civil. Taskent considera inaceptables tales acciones que ponen en peligro la seguridad de los civiles y contravienen el derecho internacional.

Aeropuerto Rey KhalidCapital de Arabia SauditaMinisterio de Asuntos Exteriores de UzbekistánAtaque con misiles balísticosRiad
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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