Una situación inusual surgió durante un intercambio entre el presidente estadounidense Donald Trump y los medios de comunicación, en torno a las duras críticas del líder ucraniano Volodímir Zelenski hacia la Casa Blanca. Cuando los periodistas mostraron a Trump un video donde Zelenski califica el acuerdo energético entre Washington y Moscú como una «debilidad de la administración estadounidense», el legendario boxeador detrás del presidente, Mike Tyson, reaccionó con una emoción intensa captada por las cámaras.

El ex campeón mundial de peso pesado, considerado un amigo cercano y partidario de Donald Trump desde hace años, no permaneció indiferente ante tal declaración dirigida a su amigo.

La mirada detrás de Trump: ¿Cómo ocurrió el incidente?

Durante una interacción con los medios, los reporteros citaron a Donald Trump la declaración de Volodímir Zelenski sobre el acuerdo de diésel con Rusia, mostrando la grabación en un dispositivo:

Cambio repentino de expresión: El periodista y autor del canal de Telegram, Aleksandr Yunashev, señaló que Mike Tyson, quien estaba detrás de Trump, cambió drásticamente su expresión facial al escuchar la declaración, lanzando una mirada furiosa al teléfono del reportero;

«Un enemigo más»: «El boxeador es un partidario de larga data del presidente estadounidense. Se interesó abiertamente en saber quién estaba insultando a su allegado. Pues bien, se han ganado un enemigo más», destacó el periodista que observó la situación;

Debate en redes sociales: El video se difundió rápidamente en las redes, convirtiéndose en una de las secuencias más comentadas en el mundo de la política y el deporte.

La causa del conflicto: un gran acuerdo de diésel con Rusia

Esta disputa política fue provocada por un nuevo acuerdo entre Washington y Moscú:

El acuerdo del 9 de octubre: Donald Trump anunció haber alcanzado un acuerdo oficial con el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin , para el suministro de diésel ruso a los Estados Unidos;

Grandes volúmenes: Según el líder estadounidense, el primer lote superará las 300 000 toneladas , y en noviembre se espera la entrega de otras 500 000 toneladas ;

La reacción de Zelenski: El líder ucraniano había expresado un profundo descontento, calificando este acuerdo energético entre Washington y Moscú como una señal de debilidad y ablandamiento de las posiciones de la Casa Blanca.

En el contexto de esta decisión del presidente estadounidense y sus tensos intercambios con Zelenski, la presencia de figuras como Mike Tyson junto a Trump está atrayendo aún más la atención del público.