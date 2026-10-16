El presidente ruso hace una declaración contundente tras los ataques a instalaciones de comercio electrónico

·7·Mundo
El presidente ruso hace una declaración contundente tras los ataques a instalaciones de comercio electrónico

El presidente ruso Vladimir Putin subrayó que la parte ucraniana debería haber tenido en cuenta las graves consecuencias antes de lanzar ataques contra las grandes redes de comercio electrónico rusas — Wildberries y Ozon así como contra otras infraestructuras. Al intervenir en el foro-congreso de la organización « Delovaya Rossiya », el jefe de Estado anunció que Moscú ya ha comenzado a responder con ataques devastadores.

Según Putin, las acciones de la parte contraria se han intensificado, afectando ahora a los grandes sistemas digitales utilizados por la población civil.

« Pensábamos que no llegarían a tanto »

Dirigiéndose a los participantes del foro, Vladimir Putin se refirió al hecho de que el adversario ha tomado como objetivo a los gigantes del comercio electrónico:

  • Ataques contra las plataformas: « Nos enfrentamos a las acciones del adversario dirigidas contra nuestras plataformas electrónicas — tanto Wildberries como Ozon. Siempre dan pasos que, para ser honestos, deberíamos haber previsto. Pero pensábamos que no llegarían a tanto;

  • Táctica de respuesta y petición de ayuda: Se atrevieron a hacerlo, y ahora empezamos a responder. Después de eso, corren inmediatamente hacia sus patrocinadores para suplicar que nos presionen y nos detengan ».

Energía, refinerías y centros de datos: Detalles de los ataques de represalia

El presidente ruso comparó la situación en torno a los mercados con los ataques contra las redes energéticas:

  • Refinerías de petróleo: Putin señaló que ayer y hoy hubo intentos de atacar ciertas refinerías de petróleo e instalaciones, los cuales no causaron daños graves, pero que estos ataques no cesan;

  • Centros de procesamiento de datos: « Es la misma situación con las plataformas de comercio electrónico. Ellos dieron el primer paso y nosotros empezamos a responder. Ahora, de su lado, están gritando por la energía, los centros de procesamiento de datos y otros objetos importantes;

  • Conclusión firme: Ellos empezaron. No debieron hacerlo. Antes de dar este paso, debieron pensar bien en las consecuencias que traería ».

Estas declaraciones muestran que los enfrentamientos entre ambas partes se intensifican no solo en la línea de frente tradicional y en las redes energéticas, sino también a nivel de infraestructura digital, comercio electrónico y centros de servidores.

Vladimir PutinWildberriesOzonRedes energéticasRusia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ozon prueba una inteligencia artificial para ayudar en las comprasOzon prueba una inteligencia artificial para ayudar en las compras4 agosto 13:27Ofensiva masiva nocturna: más de 800 drones lanzados contra 16 regiones rusasOfensiva masiva nocturna: más de 800 drones lanzados contra 16 regiones rusas16 agosto 22:29La aplicación de Wildberries vuelve a la App Store de Estados UnidosLa aplicación de Wildberries vuelve a la App Store de Estados Unidos13 agosto 15:51La actividad publicitaria se desploma tras los ataques contra los almacenes de WildberriesLa actividad publicitaria se desploma tras los ataques contra los almacenes de Wildberries12 agosto 09:51Wildberries podría lanzar su propio servicio de mensajeríaWildberries podría lanzar su propio servicio de mensajería5 agosto 23:52Wildberries actualiza el sistema de pago en su servicio de reventa: ahora es posible pagar tras ver el productoWildberries actualiza el sistema de pago en su servicio de reventa: ahora es posible pagar tras ver el producto10 julio 14:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa