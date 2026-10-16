El presidente ruso Vladimir Putin subrayó que la parte ucraniana debería haber tenido en cuenta las graves consecuencias antes de lanzar ataques contra las grandes redes de comercio electrónico rusas — Wildberries y Ozon así como contra otras infraestructuras. Al intervenir en el foro-congreso de la organización « Delovaya Rossiya », el jefe de Estado anunció que Moscú ya ha comenzado a responder con ataques devastadores.

Según Putin, las acciones de la parte contraria se han intensificado, afectando ahora a los grandes sistemas digitales utilizados por la población civil.

« Pensábamos que no llegarían a tanto »

Dirigiéndose a los participantes del foro, Vladimir Putin se refirió al hecho de que el adversario ha tomado como objetivo a los gigantes del comercio electrónico:

Ataques contra las plataformas: « Nos enfrentamos a las acciones del adversario dirigidas contra nuestras plataformas electrónicas — tanto Wildberries como Ozon. Siempre dan pasos que, para ser honestos, deberíamos haber previsto. Pero pensábamos que no llegarían a tanto;

Táctica de respuesta y petición de ayuda: Se atrevieron a hacerlo, y ahora empezamos a responder. Después de eso, corren inmediatamente hacia sus patrocinadores para suplicar que nos presionen y nos detengan ».

Energía, refinerías y centros de datos: Detalles de los ataques de represalia

El presidente ruso comparó la situación en torno a los mercados con los ataques contra las redes energéticas:

Refinerías de petróleo: Putin señaló que ayer y hoy hubo intentos de atacar ciertas refinerías de petróleo e instalaciones, los cuales no causaron daños graves, pero que estos ataques no cesan;

Centros de procesamiento de datos: « Es la misma situación con las plataformas de comercio electrónico. Ellos dieron el primer paso y nosotros empezamos a responder. Ahora, de su lado, están gritando por la energía, los centros de procesamiento de datos y otros objetos importantes;

Conclusión firme: Ellos empezaron. No debieron hacerlo. Antes de dar este paso, debieron pensar bien en las consecuencias que traería ».

Estas declaraciones muestran que los enfrentamientos entre ambas partes se intensifican no solo en la línea de frente tradicional y en las redes energéticas, sino también a nivel de infraestructura digital, comercio electrónico y centros de servidores.