Xiaomi 18 Pro: pantalla de 6,4 pulgadas, batería de 7000 mAh y cámaras de 200 MP

El famoso filtrador chino Digital Chat Station ha revelado nuevos detalles sobre el próximo smartphone insignia. Según Gizmochina y los comentarios en la página de la fuente, se trata del modelo Xiaomi 18 Pro. Se espera que el dispositivo cuente con una pantalla compacta de 6,4 pulgadas. La pantalla tendrá una relación de aspecto de 19,5:9, marcos ultradelgados, superficie plana y esquinas significativamente redondeadas. La resolución de imagen coincidirá con el formato 2K. Ixbt.com informa al respecto. noticias informa.

Según Digital Chat Station, la serie Xiaomi 18 Pro debutará con varias tecnologías exclusivas. Además de una pantalla mejorada, se esperan grandes cambios en las capacidades fotográficas, la tecnología de batería y el hardware general. Una de las principales novedades será un sistema de doble cámara de 200 megapíxeles.

Otro aspecto único del smartphone se relaciona con su fuente de alimentación. Se dice que el dispositivo incorporará una batería de silicio de nueva generación con una capacidad de al menos 7000 mAh. Esto garantiza una alta autonomía en un cuerpo compacto. Además, el filtrador Smart Pikachu señala que Xiaomi está explorando el uso de aplicaciones de escritorio impulsadas por IA en pantallas secundarias.

Esta función podría aparecer no solo en el Xiaomi 18 Pro, sino también en la pantalla externa del próximo smartphone plegable de la compañía, el Xiaomi 18 Fold. El lanzamiento oficial de la serie Xiaomi 18 está previsto para el otoño de 2026. Aunque la empresa aún no ha emitido un comunicado oficial sobre esta información, este buque insignia está generando un gran interés en el mundo tecnológico.