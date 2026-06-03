Lanzado el sistema láser privado más grande del mundo

La startup de fusión nuclear Xcimer Energy anunció el miércoles el lanzamiento de su sistema láser Phoenix. Los representantes de la empresa afirman que este dispositivo es el láser privado más grande del mundo. El proyecto Xcimer se basa en experimentos de la National Ignition Facility (NIF), que demostró en 2022 que una reacción de fusión controlada puede generar más energía de la que consume. Techcrunch.com informa al respecto. informa .

La tecnología NIF funciona dirigiendo 192 haces láser sobre un pequeño objetivo de combustible. La energía láser comprime el objetivo, provocando la fusión de los átomos y la liberación de energía. Xcimer tiene como objetivo adaptar este concepto para uso comercial utilizando láseres más potentes y sencillos. Según el plan de la empresa, dos sistemas láser que emiten pulsos en microsegundos comprimirán el combustible en nanosegundos.

El sistema Phoenix es un paso significativo hacia una futura central eléctrica. Utiliza tecnología de amplificación excímero empleada en la fabricación de semiconductores, pero a niveles de potencia mucho más altos. A plena capacidad, este láser de fluoruro de criptón genera 1 kilojulio de energía y tiene un núcleo de 38 metros de largo. Aunque esto es un récord para el sector privado, una planta comercial requiere más de 12 megajulios de potencia.

Xcimer Energy planea completar un prototipo para 2028 y construir su primera central de fusión comercial a mediados de la década de 2030. Si se implementa con éxito, esta tecnología podría proporcionar a la humanidad una fuente de energía casi ilimitada y limpia.