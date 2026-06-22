Mach Industries, fundada por un estudiante del MIT, conquista el mercado de la tecnología militar

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Mach Industries, fundada por un estudiante del MIT, conquista el mercado de la tecnología militar

Ethan Thornton, quien dejó el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), una de las instituciones más prestigiosas de EE. UU., a los 19 años, intenta hoy revolucionar la industria de la defensa. Su startup, Mach Industries, ha atraído rápidamente la atención de los inversores, recaudando 300 millones de dólares este mes en una ronda de inversión serie C. Actualmente, la valoración total de la empresa se estima en 1.800 millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La trayectoria de Thornton comenzó creando sistemas de hidrógeno en un simple garaje. Aunque los primeros intentos fallaron, cambió su enfoque hacia los drones y los sistemas no tripulados. Según TechCrunch, Mach Industries trabaja actualmente en seis grandes programas de armamento simultáneamente. Esto difiere fundamentalmente de la estrategia de las startups tradicionales que prefieren centrarse en un solo producto.

Enfoque creativo y ventaja estratégica

Según Ethan Thornton, EE. UU. no puede competir con China en volumen de producción, por lo que el énfasis debe ponerse en la creatividad y la rapidez de lanzamiento al mercado. Citando el conflicto entre Ucrania y Rusia, destaca que implementar una nueva tecnología primero es más importante que la superioridad numérica. Mach Industries trabaja actualmente en los siguientes proyectos:

  • Un avión de ataque con despegue y aterrizaje vertical;
  • Un misil antibuques de largo alcance;
  • Dos sistemas especializados que operan en la estratosfera;
  • Un dispositivo tierra-aire económico diseñado para destruir drones;
  • Un aparato de logística marítima y ataque de 40 pies.
El proyecto más reciente de la empresa es el aparato de 40 pies para la flota naval, capaz de transportar una carga de 1.000 libras (aprox. 450 kg) a más de 1.000 millas. Esto representa un gran salto para Mach Industries, ya que el aparato más grande creado anteriormente medía solo 13 pies.

Thornton señala que el problema principal en la industria de la defensa no es solo el ensamblaje de plataformas terminadas, sino los componentes y la cadena de suministro. Por ello, Mach Industries ha implementado la producción no solo de drones, sino también de motores a reacción y motores de cohetes. La compra en mayo de la empresa de motores de cohetes Exquadrum por 50 millones de dólares es parte de esta estrategia.

Actualmente, la empresa tiene 13 contratos gubernamentales, la mayoría en fase de prueba. Thornton planea llevar tres programas importantes a la fase de producción masiva para finales de año. Esto implica pasar de producir cientos de unidades al mes a cientos de miles de armas. Aunque competidores como Shield AI o Saronic han logrado altas capitalizaciones centrándose en una sola dirección, Mach Industries cree que su enfoque versátil es la garantía del éxito.

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