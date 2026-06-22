Gigantes de la ciberseguridad bajo ataque: una brecha en la plataforma Klue provoca filtración de datos
La plataforma de investigación de marketing Klue, con sede en Vancouver, ha sufrido un ciberataque, resultando en el robo de datos confidenciales de clientes que se encuentran entre las empresas de ciberseguridad más grandes del mundo. Este incidente resalta nuevamente el riesgo del «punto único de falla» en la infraestructura IT moderna, donde la vulneración de un solo proveedor perjudica a decenas de grandes corporaciones. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.
Según la información, el grupo de cibercriminales Icarus ha asumido la responsabilidad del ataque. En su sitio web especializado, el grupo amenaza con publicar los datos robados en la red abierta el lunes si la empresa no paga el rescate exigido. Klue aún no ha revelado cuántos de sus cientos de clientes se han visto afectados.
Marcas populares figuran entre los afectadosLa lista de empresas que han confirmado el robo de sus datos es considerable. Entre ellas se encuentran líderes del mercado de ciberseguridad y software:
- HackerOne
- Snyk
- Recorded Future
- Jamf
- OneTrust
- Tanium
- Gong
Alcance del riesgo y medidas adoptadasLos datos robados consisten principalmente en contactos comerciales. Esto incluye nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, cargos y algunos datos de cuenta. Según los expertos, esta información podría sentar las bases para ataques de phishing más complejos en el futuro.
Recientemente se ha observado un aumento de ataques contra plataformas intermediarias como Gainsight y Salesloft. Los hackers buscan obtener mayores beneficios vulnerando un único sistema central que almacena las claves de cientos de empresas. Por ejemplo, los casos recientes relacionados con Snowflake y Tanstack siguieron un escenario similar.
En este momento, Klue ha contratado a CrowdStrike, experto líder en ciberseguridad, para investigar la situación y mitigar las consecuencias. Todas las integraciones externas han sido suspendidas temporalmente para proteger los datos de los clientes. No se ha proporcionado información oficial sobre si se ha pagado o no el rescate a los hackers.
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