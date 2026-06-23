Tata Electronics, proveedor de Apple y Tesla, sufre un ciberataque

Tata Electronics, uno de los gigantes tecnológicos más grandes de la India, ha confirmado oficialmente que se ha producido un grave incidente cibernético relacionado con una filtración de datos en sus sistemas. Esta empresa es uno de los socios principales de marcas líderes mundiales como Apple y Tesla. Este problema de seguridad ha generado preocupaciones sobre la estabilidad de la cadena de suministro en el mercado mundial de la electrónica. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La empresa se vio obligada a aclarar la situación después de que se pusiera a la venta en foros de hackers una base de datos de 630 GB que presuntamente pertenece a Tata Electronics. Según TechCrunch, el número de archivos robados supera los 204 000. Los análisis preliminares indican que entre los datos filtrados podrían encontrarse especificaciones de componentes para productos Apple y documentos confidenciales sobre el proceso de producción de Tesla.

La brecha en el sistema de seguridad y su alcance

Según el experto en ciberseguridad Rajshekhar Rajaharia, los hackers han obtenido correspondencia de correo electrónico de Outlook, datos del sistema SAP y documentos internos relacionados con los principales clientes de la empresa. Un representante de Tata Electronics indicó que hace unas semanas se detectó una falla en los sistemas y se tomaron medidas de respuesta inmediatas. La dirección de la empresa enfatiza que este incidente no ha afectado los procesos de producción.

No obstante, la empresa se ha negado a revelar exactamente qué tipo de datos fueron robados y cuántas personas han visto comprometidos sus datos personales. Según la agencia Reuters, Tata Electronics ha alertado a los empleados de sus plantas de ensamblaje de iPhone sobre el ciberataque. Asimismo, se dice que los hackers están exigiendo un rescate considerable a la empresa.

Un golpe a las ambiciones tecnológicas de la India

Tata Electronics fue fundada en 2020 y ocupa un lugar central en la estrategia de la India para convertirse en un centro global de producción de electrónica y semiconductores. Al colaborar con gigantes como Apple, ASML, Intel y Qualcomm, la empresa desempeña un papel importante en la diversificación de las capacidades de producción fuera de China. En 2023, la empresa entró rápidamente en el mercado de producción de iPhone mediante la adquisición de las plantas de Wistron y Pegatron.

Este ciberataque es una advertencia seria no solo para Tata Electronics, sino también para sus socios globales. Actualmente, Apple ha iniciado su propia investigación sobre el incidente. Tesla había firmado un contrato de suministro de semiconductores con Tata en 2024. Por el momento, ambas empresas evitan dar declaraciones oficiales.

Los analistas de ciberseguridad advierten que tales incidentes podrían afectar en el futuro el precio de los dispositivos de alta tecnología y los plazos de entrega. Esta noticia también es relevante para los consumidores uzbekos, ya que muchos de los smartphones y dispositivos técnicos en nuestro mercado se ensamblan precisamente en fábricas de la India.