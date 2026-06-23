La herramienta Grok Build de Elon Musk pasa a modo autónomo: ahora escribe código sin intervención humana

·40·Tecnología
La herramienta Grok Build de Elon Musk pasa a modo autónomo: ahora escribe código sin intervención humana

Los proyectos de Elon Musk en el campo de la inteligencia artificial continúan desarrollándose rápidamente. La plataforma Grok Build en la red social X (anteriormente Twitter) ha alcanzado una nueva etapa, siendo ahora capaz de realizar tareas de ingeniería complejas con una participación mínima del usuario. Esta actualización transforma la IA de un simple interlocutor en un desarrollador totalmente autónomo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, se ha implementado el nuevo comando /goal en el sistema Grok Build. Mientras que antes los asistentes de codificación funcionaban como chatbots simples, donde el usuario debía controlar y guiar cada paso, el nuevo modo se centra en la ejecución independiente de la tarea. Esto acelera significativamente el proceso de programación y reduce la necesidad del factor humano.

Nuevas capacidades de ingeniería autónoma

Grok Build ahora es capaz de elaborar un plan de trabajo de forma independiente, dividir una tarea grande en partes pequeñas y monitorear el proceso a través de listas de verificación específicas. El sistema no solo escribe código, sino que lo analiza, corrige errores, verifica páginas web y ejecuta scripts para confirmar la exactitud del resultado. Lo más importante es que, si ocurre un error, el sistema puede autorecuperarse y continuar el trabajo sin intervención del usuario.

Se ha proporcionado un conjunto de comandos especiales para gestionar el proceso:

  • /goal status — para ver el estado actual del trabajo;
  • /goal pause — para pausar temporalmente el proceso;
  • /goal resume — para reanudar el trabajo;
  • /goal clear — para cancelar la tarea.
Estas herramientas permiten al usuario mantener el control general sin interferir en la parte lógica del proceso. Esta actualización ha trasladado la plataforma Grok Build de un modo de comunicación simple a un formato de ejecución autónoma.

Creación de juegos y perspectivas futuras

Recientemente, un juego de carreras de estilo cyberpunk creado con Grok Build despertó un gran interés en las redes sociales. El usuario simplemente escribió la idea del juego y la IA escribió el código de forma independiente, creando el diseño de los autos, las pistas y las interfaces de menú a través de Grok Imagine. Esta tecnología permite incluso a personas sin conocimientos de programación crear productos digitales complejos.

Elon Musk destacó que el equipo de Grok Build trabaja los 7 días de la semana y que la herramienta mejora cada día. Se espera que esta versión beta lanzada por SpaceXAI revolucione el campo del desarrollo de software en un futuro cercano. Para los desarrolladores y emprendedores, herramientas como esta serán sin duda muy útiles para preparar rápidamente un producto mínimo viable (MVP).

Grok BuildElon MuskInteligencia ArtificialProgramaciónTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Elon Musk predice que la AI será más inteligente que toda la humanidad en 5 añosElon Musk predice que la AI será más inteligente que toda la humanidad en 5 añosHoy, 13:58Posible aumento de precios en smartphones y computadoras: las memorias LPDDR5X se encarecenPosible aumento de precios en smartphones y computadoras: las memorias LPDDR5X se encarecenHoy, 13:20Se comienza a distribuir One UI 8.5 basado en Android 16 para usuarios de Samsung Galaxy S24Se comienza a distribuir One UI 8.5 basado en Android 16 para usuarios de Samsung Galaxy S24Hoy, 12:22Realme presenta su nuevo smartphone con una batería récord de 8000 mAhRealme presenta su nuevo smartphone con una batería récord de 8000 mAhHoy, 11:55SpaceX se prepara para conquistar el espacio: la fábrica Gigabay supera la altura del MegabaySpaceX se prepara para conquistar el espacio: la fábrica Gigabay supera la altura del MegabayHoy, 11:27Nueva era en Hollywood: Google y el estudio A24 colaboran en inteligencia artificialNueva era en Hollywood: Google y el estudio A24 colaboran en inteligencia artificialHoy, 10:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado