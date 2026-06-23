La herramienta Grok Build de Elon Musk pasa a modo autónomo: ahora escribe código sin intervención humana

Los proyectos de Elon Musk en el campo de la inteligencia artificial continúan desarrollándose rápidamente. La plataforma Grok Build en la red social X (anteriormente Twitter) ha alcanzado una nueva etapa, siendo ahora capaz de realizar tareas de ingeniería complejas con una participación mínima del usuario. Esta actualización transforma la IA de un simple interlocutor en un desarrollador totalmente autónomo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, se ha implementado el nuevo comando /goal en el sistema Grok Build. Mientras que antes los asistentes de codificación funcionaban como chatbots simples, donde el usuario debía controlar y guiar cada paso, el nuevo modo se centra en la ejecución independiente de la tarea. Esto acelera significativamente el proceso de programación y reduce la necesidad del factor humano.

Nuevas capacidades de ingeniería autónoma

Grok Build ahora es capaz de elaborar un plan de trabajo de forma independiente, dividir una tarea grande en partes pequeñas y monitorear el proceso a través de listas de verificación específicas. El sistema no solo escribe código, sino que lo analiza, corrige errores, verifica páginas web y ejecuta scripts para confirmar la exactitud del resultado. Lo más importante es que, si ocurre un error, el sistema puede autorecuperarse y continuar el trabajo sin intervención del usuario.

Se ha proporcionado un conjunto de comandos especiales para gestionar el proceso:

/goal status — para ver el estado actual del trabajo;

/goal pause — para pausar temporalmente el proceso;

/goal resume — para reanudar el trabajo;

/goal clear — para cancelar la tarea.

Estas herramientas permiten al usuario mantener el control general sin interferir en la parte lógica del proceso. Esta actualización ha trasladado la plataforma Grok Build de un modo de comunicación simple a un formato de ejecución autónoma.

Creación de juegos y perspectivas futuras

Recientemente, un juego de carreras de estilo cyberpunk creado con Grok Build despertó un gran interés en las redes sociales. El usuario simplemente escribió la idea del juego y la IA escribió el código de forma independiente, creando el diseño de los autos, las pistas y las interfaces de menú a través de Grok Imagine. Esta tecnología permite incluso a personas sin conocimientos de programación crear productos digitales complejos.

Elon Musk destacó que el equipo de Grok Build trabaja los 7 días de la semana y que la herramienta mejora cada día. Se espera que esta versión beta lanzada por SpaceXAI revolucione el campo del desarrollo de software en un futuro cercano. Para los desarrolladores y emprendedores, herramientas como esta serán sin duda muy útiles para preparar rápidamente un producto mínimo viable (MVP).