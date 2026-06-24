Revolución en la logística: Samsara presenta una etiqueta inteligente para frenar el robo de carga

La industria global de la logística y el transporte se enfrenta hoy a un problema grave: el aumento de casos de pérdida de control y robo de mercancías durante su movimiento entre puertos y centros de distribución. Mientras los criminales utilizan métodos cada vez más complejos, la empresa Samsara ha propuesto una solución innovadora. La compañía anunció el nuevo Samsara Tracking Label, un dispositivo del tamaño de una tarjeta de visita que puede pegarse en cualquier carga. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Aunque esta nueva tecnología parece una etiqueta de envío común, contiene una batería compacta de zinc y un módulo Bluetooth Low Energy (BLE). En una entrevista exclusiva con TechCrunch, el vicepresidente de Samsara, David Gal, destacó que esta etiqueta permite monitorear la ubicación de la carga en tiempo real y, lo más importante, que está diseñada para un solo uso.

Ventaja tecnológica y capacidades de red

La principal diferencia y ventaja del Samsara Tracking Label es que está integrado en el ecosistema existente de la empresa. Samsara ha creado a lo largo de los años una red de millones de sensores y cámaras en todo el mundo. La nueva etiqueta utiliza precisamente esta infraestructura: cualquier dispositivo Samsara en ruta capta la señal de una etiqueta cercana y envía sus coordenadas exactas al sistema.

Anteriormente, dispositivos como el Asset Tag presentados por la empresa eran mucho más grandes y costosos, por lo que su instalación solo se justificaba económicamente para cargas muy valiosas. Además, los dispositivos antiguos debían ser recuperados al finalizar la entrega. El nuevo Tracking Label es tan económico y compacto que puede pegarse incluso en envíos de valor medio de un solo uso.

Seguridad y control logístico

El robo de carga no solo genera pérdidas materiales, sino que también daña la reputación de la marca. Por ejemplo, la reciente desaparición de 24 000 botellas de tequila pertenecientes a la personalidad Guy Fieri evidenció claramente los vacíos en la cadena logística. La solución ofrecida por Samsara sirve precisamente para cerrar estos «agujeros negros».

La empresa utiliza su red no solo para el seguimiento, sino también para otros fines. El conjunto de herramientas Ground Intelligence, presentado en mayo, permite identificar baches y zonas peligrosas en las carreteras en tiempo real mediante AI. Las nuevas etiquetas inteligentes son la continuación lógica de este sistema inteligente, haciendo que el proceso logístico sea totalmente transparente.

Para países como Uzbekistán, con un alto potencial de tránsito y logística, estas tecnologías son muy importantes. Garantizar la seguridad de las cargas y su monitoreo en tiempo real aumenta la confianza en las relaciones comerciales internacionales. Se espera que soluciones como el Samsara Tracking Label reduzcan los costos de transporte y eviten pérdidas en el futuro.