YouTube Shorts se actualiza: opción de acelerar videos y nueva interfaz

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YouTube Shorts se actualiza: opción de acelerar videos y nueva interfaz

La plataforma YouTube, propiedad de Google, ha anunciado una serie de actualizaciones importantes para su servicio de videos cortos — Shorts. Ahora, los usuarios podrán ver los videos a doble velocidad para consumir el contenido en línea más rápidamente. Estos cambios están destinados a hacer que la experiencia del usuario en la plataforma sea más intuitiva y conveniente. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según informa TechCrunch, a través de la nueva función es posible aumentar la velocidad de reproducción (playback speed) de los videos de Shorts. Los representantes de la compañía explican que esta novedad permite a los usuarios asimilar la información más rápido o encontrar la parte más interesante del video en poco tiempo. Videos que ya eran cortos ahora requerirán aún menos tiempo.

Cambios en la interfaz y modo "Clear Screen"

La interfaz de YouTube Shorts también está experimentando cambios significativos. Específicamente, la plataforma ha prescindido del botón tradicional de "dislike". En su lugar, los usuarios deberán utilizar las funciones "No me interesa" o "No recomendar canal" para limitar el contenido que no les guste. Asimismo, el botón de "me gusta" está siendo sustituido por el símbolo del corazón (heart emoji).

Otra novedad destacada es el "Clear Screen mode" (modo de pantalla limpia). Cuando se activa esta función, todos los textos y pictogramas de la pantalla se ocultan temporalmente. Esto permite al espectador ver el video de forma completa y nítida, sin elementos distractores. Se espera que esto sea muy útil especialmente al ver contenidos visualmente ricos.

Indicadores de crecimiento del segmento Shorts

Aunque YouTube entró un poco más tarde en el mercado de videos cortos que TikTok e Instagram Reels, Shorts logró atraer a una audiencia masiva en poco tiempo. Según datos proporcionados por el CEO Neal Mohan, el número de vistas diarias de los videos de Shorts ha alcanzado un promedio de 200 mil millones. Esta cifra demuestra que la apuesta de la plataforma por este formato está dando resultados.

Lo curioso es que Shorts se está volviendo popular no solo en smartphones, sino también en smart TV. Las investigaciones indican que los usuarios ven más de 2 mil millones de horas de videos cortos al mes específicamente a través de pantallas grandes. Las actualizaciones se implementarán gradualmente para todos los usuarios, aunque la fecha de activación completa aún no ha sido revelada.

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Nodirbek Razzokov
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