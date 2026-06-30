China crea un sistema de defensa contra asteroides peligrosos para la Tierra

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China crea un sistema de defensa contra asteroides peligrosos para la Tierra

La Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) ha anunciado que ha comenzado a trabajar en un nuevo sistema de monitoreo y defensa conjunta contra asteroides cercanos a la Tierra. Presentado con motivo del Día Internacional del Asteroide, este proyecto utiliza medios espaciales y terrestres para la detección temprana de cuerpos celestes que puedan amenazar nuestro planeta y para protegerse de su impacto. Así lo informa Ixbt.com.

Este sistema incluye no solo la observación, sino también medidas para neutralizar objetos potencialmente peligrosos. Según los expertos, anticipar los riesgos espaciales y preparar soluciones tecnológicas tiene una importancia estratégica para la seguridad de la humanidad. China planea implementar sus tecnologías más avanzadas en este ámbito.

Métodos para destruir asteroides

Si en el futuro se detecta un asteroide peligroso que pueda colisionar con la Tierra, se utilizarán dos métodos principales para eliminarlo. El primero es el método de impacto cinético, que consiste en golpear el asteroide con una nave que se mueva a alta velocidad para alterar su órbita. Este método se considera actualmente el más eficaz y la tecnología más cercana a su aplicación práctica.

El segundo método se basa en una fuerza de empuje constante y a largo plazo. En este caso, la trayectoria del cuerpo celeste se desvía gradualmente mediante la atracción gravitatoria o la ablación láser (evaporación de la superficie mediante láser). Este método está previsto para casos en los que falte mucho tiempo para que el asteroide llegue a la Tierra.

Según datos de Ixbt.com, hasta junio de 2024, se han detectado y numerado más de 40 000 asteroides cercanos a la Tierra en todo el mundo. Actualmente, los científicos no han encontrado ningún objeto grande cuya colisión con la Tierra sea segura, pero el número de cuerpos pequeños que quedan fuera del campo de observación sigue siendo muy alto.

Cabe señalar que en los últimos años el proceso de descubrimiento de nuevos asteroides grandes casi se ha detenido, ya que los principales objetos peligrosos ya están registrados. Sin embargo, el nuevo sistema desarrollado por China es significativo porque se centra precisamente en controlar rocas de tamaño pequeño y mediano que podrían provenir de direcciones inesperadas. Se espera que proyectos como este abran nuevas puertas a la cooperación internacional en materia de seguridad espacial global.

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Abror Shuhratov
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