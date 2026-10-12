¿Con qué frecuencia se debe limpiar el smartphone?

Los teléfonos móviles, los objetos que más utilizamos en nuestra vida diaria y que casi nunca soltamos, pueden convertirse en una fuente inesperada de riesgos para la salud. Según investigaciones de microbiólogos, la superficie de la pantalla y la funda de un smartphone puede albergar 10 veces más bacterias y virus que el asiento de un inodoro.

A lo largo del día, los microbios de lugares públicos, el transporte y diversos objetos se transfieren a través de nuestras manos directamente a la pantalla del dispositivo, y de ahí al rostro, los ojos y la boca.

El riesgo de bacterias ocultas e infecciones estacionales

Limpiar regularmente la pantalla de su teléfono actúa como una barrera importante para prevenir las siguientes enfermedades graves:

Protección contra virus estacionales: La desinfección de la pantalla reduce significativamente la probabilidad de contraer resfriados, infecciones respiratorias (ORVI), gripe y otros virus respiratorios;

Salud de la piel: El contacto directo del smartphone con la piel del rostro durante las llamadas puede provocar erupciones, inflamaciones y acné;

Riesgo de infecciones gastrointestinales: Usar el teléfono mientras se come facilita la entrada directa de microbios al organismo.

¿Cómo y con qué frecuencia limpiar el teléfono?

Los expertos ofrecen las siguientes recomendaciones prácticas sobre la higiene de los smartphones:

Hábito diario: Es necesario limpiar la superficie del dispositivo al menos 1 o 2 veces al día, especialmente al regresar a casa;

Uso de toallitas especiales: Se recomienda limpiar cuidadosamente el smartphone con toallitas antibacterianas o toallitas especiales con alcohol;

Preservar la capa oleofóbica: No rocíe soluciones alcohólicas directamente sobre la pantalla; aplique el líquido sobre un paño de microfibra y luego limpie para evitar dañar el revestimiento de la pantalla;

No olvide la funda: Teniendo en cuenta la gran acumulación de polvo y microbios bajo la funda del teléfono, se recomienda retirarla y lavarla o desinfectarla varias veces por semana.

Al dedicar unos segundos a limpiar su teléfono, puede prevenir muchas enfermedades infecciosas.