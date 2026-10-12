¿Con qué frecuencia se debe limpiar el smartphone?

·5·Tecnología
¿Con qué frecuencia se debe limpiar el smartphone?

Los teléfonos móviles, los objetos que más utilizamos en nuestra vida diaria y que casi nunca soltamos, pueden convertirse en una fuente inesperada de riesgos para la salud. Según investigaciones de microbiólogos, la superficie de la pantalla y la funda de un smartphone puede albergar 10 veces más bacterias y virus que el asiento de un inodoro.

A lo largo del día, los microbios de lugares públicos, el transporte y diversos objetos se transfieren a través de nuestras manos directamente a la pantalla del dispositivo, y de ahí al rostro, los ojos y la boca.

El riesgo de bacterias ocultas e infecciones estacionales

Limpiar regularmente la pantalla de su teléfono actúa como una barrera importante para prevenir las siguientes enfermedades graves:

  • Protección contra virus estacionales: La desinfección de la pantalla reduce significativamente la probabilidad de contraer resfriados, infecciones respiratorias (ORVI), gripe y otros virus respiratorios;

  • Salud de la piel: El contacto directo del smartphone con la piel del rostro durante las llamadas puede provocar erupciones, inflamaciones y acné;

  • Riesgo de infecciones gastrointestinales: Usar el teléfono mientras se come facilita la entrada directa de microbios al organismo.

¿Cómo y con qué frecuencia limpiar el teléfono?

Los expertos ofrecen las siguientes recomendaciones prácticas sobre la higiene de los smartphones:

  • Hábito diario: Es necesario limpiar la superficie del dispositivo al menos 1 o 2 veces al día, especialmente al regresar a casa;

  • Uso de toallitas especiales: Se recomienda limpiar cuidadosamente el smartphone con toallitas antibacterianas o toallitas especiales con alcohol;

  • Preservar la capa oleofóbica: No rocíe soluciones alcohólicas directamente sobre la pantalla; aplique el líquido sobre un paño de microfibra y luego limpie para evitar dañar el revestimiento de la pantalla;

  • No olvide la funda: Teniendo en cuenta la gran acumulación de polvo y microbios bajo la funda del teléfono, se recomienda retirarla y lavarla o desinfectarla varias veces por semana.

Al dedicar unos segundos a limpiar su teléfono, puede prevenir muchas enfermedades infecciosas.

Higiene SmartphoneMicrobiologíaORVIDesinfecciónSalud Digital
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Apple advierte a los propietarios de iPhone 18 Pro Max: el smartphone debe ser reemplazadoApple advierte a los propietarios de iPhone 18 Pro Max: el smartphone debe ser reemplazado4 octubre 12:53Se introduce un modo especial para la batería del iPhone 18 Pro MaxSe introduce un modo especial para la batería del iPhone 18 Pro Max19 septiembre 20:28Vivo presenta un smartphone con una batería récord por 130 dólaresVivo presenta un smartphone con una batería récord por 130 dólares20 julio 01:24Red Magic prepara el primer smartphone con resolución 2K y tasa de refresco de 185 HzRed Magic prepara el primer smartphone con resolución 2K y tasa de refresco de 185 Hz12 junio 13:21iQOO presenta un smartphone conceptual con batería de 15 000 mA·chiQOO presenta un smartphone conceptual con batería de 15 000 mA·ch15 agosto 13:55Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundoTecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo31 julio 12:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)