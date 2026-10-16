Telegram introducirá un feed de recomendaciones « For You » al estilo Instagram

Telegram planea ampliar su concepto en un futuro próximo lanzando un algoritmo de recomendaciones similar al de las redes sociales. Los desarrolladores de la plataforma trabajan activamente en un feed totalmente nuevo que mostrará a los usuarios publicaciones interesantes y de tendencia de canales a los que aún no están suscritos, adaptadas a sus intereses personales.

Se espera que esta novedad lleve el consumo de contenido y el desarrollo orgánico de los canales dentro del ecosistema de la aplicación a un nivel completamente nuevo.

Sección dedicada « News »: El feed constará de 2 partes importantes

El nuevo formato se introducirá como una sección separada llamada « News » sin interferir con la lista principal de chats:

« Added » (Añadidos): Reúne las publicaciones seleccionadas de los canales que el usuario ha decidido seguir y guardar;

« For You » (Para ti): Al igual que los algoritmos de Instagram o TikTok, analiza los intereses y el comportamiento del usuario para recomendar publicaciones de canales nuevos y desconocidos que se ajusten a sus preferencias.

Ventajas para usuarios y propietarios de canales

El nuevo sistema de recomendaciones contempla numerosas funciones flexibles:

Elección libre de temas: Cada usuario define qué tipo de contenido (tecnología, deportes, noticias, negocios, etc.) desea ver en su feed y puede cambiar estos parámetros en cualquier momento;

Opciones de interfaz ampliadas: La sección permite buscar publicaciones por texto, actualizar el feed rápidamente, marcar publicaciones como «leídas» y acceder al canal del autor con un solo clic;

Crecimiento orgánico gratuito para canales: El cambio más revolucionario es que los canales pequeños y nuevos que crean contenido de calidad podrán llegar fácilmente a una nueva audiencia sin publicidad a través del feed « For You ».

Se espera que este paso estratégico de Telegram transforme la plataforma de una simple aplicación de mensajería en una poderosa red mediática, aumentando drásticamente la competencia interna y la calidad del contenido.