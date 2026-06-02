Les villes ukrainiennes à nouveau frappées par des attaques massives de missiles et de drones

La situation en Ukraine reste tendue. Plusieurs grandes villes et localités du pays ont été la cible d'une nouvelle vague intense de frappes de missiles et de drones. Les attaques ont fait des victimes et des blessés parmi la population civile, et de nombreux bâtiments résidentiels et infrastructures ont été endommagés.

Dégâts et destructions dans les villes

À Kiev, la capitale, la chute de débris de missiles interceptés par les systèmes de défense aérienne a eu de lourdes conséquences. Selon les dernières informations du chef de l'administration militaire de Kiev, Timur Tkachenko, 3 personnes sont décédées et 29 autres ont été blessées à divers degrés. Dans le quartier de Podil, des débris de missiles tombés sur le toit d'un immeuble résidentiel ont provoqué un violent incendie et brisé les fenêtres. Le maire Vitali Klitschko a indiqué que 21 blessés ont été hospitalisés et que des coupures d'électricité ont touché trois grands quartiers.

La situation à Dnipro est également grave. Une frappe aérienne y a tragiquement coûté la vie à 5 personnes, dont une femme de 73 ans. Le chef de l'administration militaire régionale, Oleksandr Ganja, a précisé que le nombre de blessés a atteint 25. Un missile a touché directement une zone résidentielle, provoquant un incendie majeur.

À Kharkiv, des tirs dans deux districts ont blessé 6 habitants, dont une fillette de 11 ans. Des rapports faisant état de destructions continuent d'arriver d'autres régions du pays.

Déclarations des parties et attaques précédentes

Le soir du 1er juin, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la frappe sur la ville de Starobilsk, dans la région de Louhansk, avait donné une « nouvelle qualité » à la guerre. Les autorités locales ont rapporté que l'attaque avait partiellement détruit les bâtiments d'un collège local et que 21 étudiants avaient péri sur place.

Le même soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé un message à la nation, avertissant qu'il existait une très forte probabilité que la Russie lance de nouvelles attaques aériennes massives et plus étendues à travers le pays dans les heures à venir.