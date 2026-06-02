L'ONU avertit : De fortes pluies attendues en Asie centrale

L'agence météorologique de l'ONU a averti que les conditions météorologiques pourraient changer radicalement dans le monde au cours des prochains mois. Les experts estiment que le phénomène El Niño, qui s'intensifie, pourrait entraîner une hausse des températures, de fortes précipitations et des sécheresses dans plusieurs régions. L'Asie centrale ne sera pas épargnée par ces processus.

Il est rapporté qu'El Niño se forme à la suite de l'affaiblissement des alizés dans l'océan Pacifique. Cela conduit à l'accumulation de couches d'eau chaude dans les parties centrale et orientale de l'océan. En conséquence, l'humidité atmosphérique et les courants aériens changent, perturbant l'équilibre météorologique dans diverses parties de la planète.

Selon l'Organisation météorologique mondiale, le réchauffement des eaux océaniques déclenche déjà l'activité d'El Niño. Les prévisions de l'organisation suggèrent que les températures de l'air dans de nombreuses régions seront supérieures à la normale de juin à août. Le phénomène naturel devrait persister jusqu'à la fin de l'année.

La secrétaire générale de l'OMM, Celeste Saulo, a souligné que les pays doivent se préparer à l'avance aux risques potentiels.

Selon elle, El Niño pourrait aggraver les sécheresses et les fortes précipitations, ainsi qu'augmenter le risque de vagues de chaleur anormales sur terre et dans les océans.

Les experts s'attendent à une augmentation des précipitations en Asie centrale, dans le sud des États-Unis, dans certaines parties de l'Amérique du Sud et dans la Corne de l'Afrique. Parallèlement, le risque de sécheresse pourrait augmenter en Australie, en Indonésie, en Amérique centrale et dans certaines parties de l'Asie du Sud.

Il est noté qu'El Niño observé en 2024 a été l'un des principaux facteurs contribuant à la chaleur record sur Terre. Actuellement, des augmentations rapides des températures de l'eau sont enregistrées dans le Pacifique équatorial. Dans certaines zones, ce chiffre serait jusqu'à 6 degrés au-dessus de la normale.