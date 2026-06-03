Un avion en route pour l'Espagne fait demi-tour à cause d'un appareil Bluetooth nommé « Bombe »

Un avion de United Airlines reliant les États-Unis à l'Espagne a été contraint de faire demi-tour de manière inattendue. La cause : l'apparition d'un appareil nommé « bomb » dans la liste Bluetooth.

L'équipage a décidé de faire revenir l'avion à l'aéroport de Newark en raison d'une menace potentielle pour la sécurité. Les passagers ont été invités à éteindre tous leurs appareils électroniques, mais le nom suspect est resté affiché.

Après l'atterrissage, les forces de l'ordre et les services de sécurité ont mené une inspection. Il s'est avéré que l'appareil nommé « bombe » était en réalité un bracelet de fitness Fitbit appartenant à un adolescent de 16 ans.

Après les vérifications, les passagers sont repartis pour l'Espagne dans le même avion, mais avec un nouvel équipage. Aucune charge n'a été retenue contre l'adolescent pour le moment, et le FBI enquête sur l'incident.