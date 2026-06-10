À seulement un jour du coup d'envoi officiel de la Coupe du monde de football 2026, la première de l'histoire à être accueillie par trois grands pays, des événements inattendus et préoccupants se déroulent à Mexico, l'un des pays hôtes. Des vagues de manifestations massives et de troubles ont éclaté à Mexico, ville qui devrait être l'un des points névralgiques du tournoi.

Selon les rapports des médias internationaux les plus influents, des rassemblements et des grèves de grande envergure ont été organisés par des militants et des dirigeants du syndicat local des enseignants dans la capitale. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour exiger que le gouvernement protège leurs droits, notamment en améliorant leurs conditions de vie quotidiennes et en augmentant considérablement leurs salaires. Naturellement, le fait que cette vague de mécontentement social coïncide avec la veille du Mondial complique encore davantage la situation.

Le point le plus inquiétant est que ces manifestations de masse ont entraîné le blocage temporaire de toutes les routes et autoroutes centrales menant au célèbre et magnifique stade Azteca, où la cérémonie d'ouverture tant attendue et le premier match du tournoi doivent avoir lieu demain. Cela provoque d'importants embouteillages dans la ville, créant des désagréments pour les organisateurs et les invités du tournoi.

À l'heure actuelle, aucune déclaration officielle n'a été faite par le comité d'organisation ou la FIFA concernant l'impact potentiel de cette situation instable sur les cérémonies d'ouverture de demain ou sur le calendrier des matchs de la phase de groupes, ni sur un éventuel report des rencontres. Les forces de l'ordre de la capitale prennent des mesures urgentes pour contrôler la situation et dégager les routes.

Il convient de rappeler que la Coupe du monde 2026, qui devrait être la plus vaste de l'histoire de l'humanité, débutera officiellement demain, le 11 juin, sur les terrains des États-Unis, du Mexique et du Canada. Pour information, le légendaire stade Azteca, au cœur des manifestations, est une arène absolument unique dans l'histoire du football. C'est le seul site au monde à accueillir pour la troisième fois des matchs et des finales de Coupe du monde. Nous espérons que les problèmes locaux ne viendront pas assombrir cette grande fête du football.

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