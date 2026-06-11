Le président colombien temporairement suspendu de ses fonctions

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Le président colombien temporairement suspendu de ses fonctions

Le président colombien Gustavo Petro a été temporairement suspendu de ses fonctions de chef de l'État jusqu'au 21 juin. C'est ce qu'a rapporté le journal El Tiempo.

La décision a été prise par Gloria Arizabaleta, présidente de la Commission des accusations de la Chambre des représentants. Cette mesure reste en vigueur jusqu'à la conclusion du second tour des élections présidentielles.

Il est rapporté que Petro est soupçonné d'ingérence illégale dans les processus politiques pendant sa campagne électorale. La commission a ouvert deux enquêtes disciplinaires sur cette affaire le 9 juin.

Les accusations concernent les déclarations publiques du président sur les représentants de l'opposition ainsi que ses publications sur les réseaux sociaux. En particulier, son message concernant le candidat conservateur Abelardo de la Espriella a suscité une vive indignation publique.

Le second tour des élections présidentielles en Colombie est prévu pour le 21 juin. Le candidat de gauche Ivan Cepeda et le représentant de droite Abelardo de la Espriella y participeront.

ColombieGustavo PetroPolitiqueÉlectionsAmérique du Sud
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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