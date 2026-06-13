Le Premier ministre pakistanais affirme que les États-Unis et l'Iran sont proches d'un accord

·22·Monde
Le Premier ministre pakistanais affirme que les États-Unis et l'Iran sont proches d'un accord

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a fait une déclaration importante concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Il a affirmé que les parties sont plus proches que jamais d'un accord de paix.

Sharif a souligné que le processus pourrait être conclu dans les prochaines 24 heures. L'accord devrait être signé par voie électronique dans un premier temps, suivi de discussions au niveau technique la semaine prochaine.

Le Premier ministre pakistanais a exprimé sa gratitude envers les États-Unis et l'Iran pour leurs efforts dans les négociations. Il a exprimé l'espoir que cet accord pose les bases d'une paix durable dans la région.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'action d'un journaliste pour une photo avec Shakira fait rire InternetL'action d'un journaliste pour une photo avec Shakira fait rire InternetAujourd'hui, 11:56Le philanthrope masqué change la vie de centaines de personnesLe philanthrope masqué change la vie de centaines de personnesAujourd'hui, 11:28Adam Kadyrov décoré du titre de 'Héros de Tchétchénie' pour la deuxième foisAdam Kadyrov décoré du titre de 'Héros de Tchétchénie' pour la deuxième foisAujourd'hui, 07:21Une liaison ferroviaire entre l'Arabie saoudite et la Turquie attendue d'ici trois ansUne liaison ferroviaire entre l'Arabie saoudite et la Turquie attendue d'ici trois ansAujourd'hui, 04:26Elon Musk devient le premier milliardaire en dollars du mondeElon Musk devient le premier milliardaire en dollars du mondeAujourd'hui, 03:13Danse avec une « veste sur cintre » — une performance qui a ébloui le public (vidéo)Danse avec une « veste sur cintre » — une performance qui a ébloui le public (vidéo)Aujourd'hui, 00:00
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal