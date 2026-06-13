Le Premier ministre pakistanais affirme que les États-Unis et l'Iran sont proches d'un accord

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a fait une déclaration importante concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Il a affirmé que les parties sont plus proches que jamais d'un accord de paix.

Sharif a souligné que le processus pourrait être conclu dans les prochaines 24 heures. L'accord devrait être signé par voie électronique dans un premier temps, suivi de discussions au niveau technique la semaine prochaine.

Le Premier ministre pakistanais a exprimé sa gratitude envers les États-Unis et l'Iran pour leurs efforts dans les négociations. Il a exprimé l'espoir que cet accord pose les bases d'une paix durable dans la région.