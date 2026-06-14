Des vidéos d'une petite fille avec un serpent font sensation sur les réseaux sociaux

·4·Monde
Des vidéos d'une petite fille avec un serpent font sensation sur les réseaux sociaux

Des vidéos montrant une famille élevant un grand serpent long se répandent largement sur les réseaux sociaux. Dans ces clips, on voit une fillette d'environ 4-5 ans interagir confortablement avec le serpent.

Les images montrent la fillette en train de jouer avec le serpent, de le baigner et même de s'allonger dessus. Cette situation a stupéfié de nombreux utilisateurs, et en peu de temps, les vidéos ont généré un grand nombre de vues et des centaines de commentaires.

Des avis divergents sont exprimés dans les commentaires. Alors que certains supposent que le venin du serpent a pu être retiré, d'autres soulignent qu'une telle situation est très dangereuse et exhortent les parents à prendre des précautions. Beaucoup rappellent que le serpent conserve ses instincts sauvages et pourrait attaquer de manière inattendue.

Ces vidéos ont une fois de plus montré que la question des expériences dangereuses pour créer du contenu sur les réseaux sociaux est un sujet brûlant.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une erreur fatale : Tragédie effroyable au BrésilUne erreur fatale : Tragédie effroyable au BrésilAujourd'hui, 11:25Un avion militaire se brise en plusieurs morceaux lors de son atterrissage en IndeUn avion militaire se brise en plusieurs morceaux lors de son atterrissage en IndeAujourd'hui, 10:33De fortes pluies provoquent des inondations à AnkaraDe fortes pluies provoquent des inondations à AnkaraAujourd'hui, 10:09Le nom de Trump retiré d'un centre artistique par décision de justiceLe nom de Trump retiré d'un centre artistique par décision de justiceAujourd'hui, 10:044000 dollars la pièce : cette viande coûte le prix de deux maisons en ville4000 dollars la pièce : cette viande coûte le prix de deux maisons en villeAujourd'hui, 10:01Urgence Ebola : propagation rapide, mesures renforcéesUrgence Ebola : propagation rapide, mesures renforcéesAujourd'hui, 08:36
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal