Des vidéos d'une petite fille avec un serpent font sensation sur les réseaux sociaux

Des vidéos montrant une famille élevant un grand serpent long se répandent largement sur les réseaux sociaux. Dans ces clips, on voit une fillette d'environ 4-5 ans interagir confortablement avec le serpent.

Les images montrent la fillette en train de jouer avec le serpent, de le baigner et même de s'allonger dessus. Cette situation a stupéfié de nombreux utilisateurs, et en peu de temps, les vidéos ont généré un grand nombre de vues et des centaines de commentaires.

Des avis divergents sont exprimés dans les commentaires. Alors que certains supposent que le venin du serpent a pu être retiré, d'autres soulignent qu'une telle situation est très dangereuse et exhortent les parents à prendre des précautions. Beaucoup rappellent que le serpent conserve ses instincts sauvages et pourrait attaquer de manière inattendue.

Ces vidéos ont une fois de plus montré que la question des expériences dangereuses pour créer du contenu sur les réseaux sociaux est un sujet brûlant.