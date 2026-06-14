Donald Trump annonce un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran

Après des mois d'intenses conflits militaires au Moyen-Orient ayant déclenché une crise énergétique mondiale, un jour historique approche enfin, permettant au monde de souffler. Dans une déclaration sur sa page officielle Truth Social, le président américain Donald Trump a annoncé que la signature du mémorandum de paix tant attendu entre Washington et Téhéran est prévue pour le 14 juin. Selon le dirigeant de la Maison Blanche, une fois cet accord entré en vigueur, le détroit d'Ormuz, vital pour l'économie et le commerce mondiaux, sera rouvert à tous les navires internationaux.

Selon les termes de cet accord d'importance mondiale, la partie iranienne s'engage à ne pas « acquérir, produire ou obtenir par tout autre moyen » d'armes nucléaires.

« B-2 » bombardiers et poussière nucléaire sous les montagnes de granit

Le président Trump a également évoqué la manière dont l'infrastructure nucléaire iranienne sera surveillée dans le cadre de l'accord entre les deux pays. Selon lui, les relations entre Washington et Téhéran sont actuellement dans un état bien meilleur et plus fiable que sous les administrations américaines précédentes.

Extrait de la déclaration de Donald Trump : « Quand le moment sera venu et que la situation dans la région sera totalement calme, nous irons là-bas et, avec l'aide de nos incroyables et inégalés bombardiers B-2, nous extrairons en toute sécurité la poussière nucléaire enfouie profondément sous les puissantes montagnes de granit. Les réserves d'uranium enrichi seront complètement détruites soit sur le territoire iranien, soit directement aux États-Unis. Nous espérons un partenariat solide et à long terme avec l'Iran et tout le Moyen-Orient. Je crois que ce processus sera très rapide, facile et sans aucun problème. Si ce n'est pas le cas, nous avons une option alternative très puissante prête, mais j'espère qu'elle n'aura jamais besoin d'être utilisée à nouveau ».

Vous pouvez vous familiariser avec les points principaux de l'accord attendu entre les États-Unis et l'Iran ainsi qu'avec les positions officielles des parties grâce à la déclaration officielle et au tableau analytique suivants :

Statut de l'accord de paix Principales parties initiatrices Date limite annoncée par Trump Exigences principales et conséquences du traité Réaction du ministère iranien des Affaires étrangères et de Téhéran Deuxième phase de l'accord Mémorandum de paix historique États-Unis et République islamique d'Iran 14 juin (2026) • Détroit d'Ormuz sera ouvert à tous.

• L'Iran renonce aux armes nucléaires.

• L'uranium enrichi sera détruit. Esmail Baghaei : A rejeté la date, mais a confirmé la signature dans les prochains jours. 60 jours négociations bilatérales intenses

Déclaration prudente de la direction iranienne et plan de 60 jours

Suite à une déclaration aussi rapide du dirigeant américain, la partie iranienne a réagi avec une certaine prudence. Bien que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, ait officiellement nié que le document coordonnant les différends entre les deux pays serait signé le 14 juin, il n'a pas exclu que cet événement historique puisse se produire dans un avenir proche. Actuellement, des pays médiateurs comme le Qatar et le Pakistan déploient également des efforts pour finaliser ce processus.

De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a expliqué en détail que ce processus de paix serait mis en œuvre en deux étapes. Selon lui, un mémorandum de 14 points mettant fin à la guerre générale et aux opérations militaires entre les parties sera d'abord signé. Ensuite, une phase de négociation globale de 60 jours commencera pour mettre fin complètement aux conflits au Moyen-Orient, aux sanctions et aux problèmes du programme nucléaire, et pour officialiser la paix.

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