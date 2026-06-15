Un phénomène inhabituel : ce poisson ne nage pas, il se tient sur le fond océanique comme un trépied !

·25·Monde

Le Bathypterois grallator, ou poisson-trépied, qui vit au fond de l'océan, étonne par son apparence. Il ne nage pas constamment comme les poissons ordinaires, mais se tient debout sur le fond marin comme un trépied d'appareil photo.

Les longs rayons de ses nageoires caudale et pelviennes s'étendent vers le bas, formant une structure de soutien à trois pieds. Cela lui permet de rester en équilibre juste au-dessus du fond marin.

Cette méthode l'aide à économiser de l'énergie. Dans les profondeurs de l'océan, où il n'y a pas de lumière solaire, la nourriture est rare et la pression est très élevée, il ne poursuit pas ses proies mais attend les petits organismes apportés par le courant.

Le poisson-trépied peut également détecter de minuscules vibrations dans l'eau grâce à ses longues nageoires. Comme la perception sensorielle est plus importante que la vue dans l'obscurité, il détecte ses proies grâce à ces signaux précis.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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