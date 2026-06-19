Une vache produisant 30 litres de lait par jour offerte à Loukachenko

·38·Monde
Une vache produisant 30 litres de lait par jour offerte à Loukachenko

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a reçu un cadeau insolite lors de sa visite à l'entreprise « BelInterGen-agro » dans le district d'Uzda. Une vache de race Jersey nommée Musya lui a été offerte, a rapporté l'agence BELTA.

Il a été précisé que cette exploitation est spécialisée dans le développement de l'élevage de race, s'occupant principalement de bovins de race Holstein. Ces dernières années, l'entreprise a également porté une attention particulière à la multiplication de la race Jersey, réputée pour son lait de haute qualité.

Musya, offerte au président, est justement représentante de cette race. Les vaches Jersey se distinguent par leur constitution relativement compacte. Par ailleurs, leur lait présente une teneur élevée en matières grasses et en protéines, et est particulièrement prisé pour sa richesse en protéine A2.

Une vache produisant 30 litres de lait par jour offerte à Loukachenko

Selon les experts, cette race affiche une productivité élevée tout en consommant moins de fourrage. Dans certains cas, la production quotidienne de lait d'une seule vache peut atteindre 30 litres.

Fait intéressant, le travail de multiplication de la race Jersey dans l'entreprise a commencé avec une seule vache nommée Musya. Elle a été soignée dans l'exploitation pendant 11 ans et est reconnue comme la fondatrice du programme de reproduction actuel.

Alexandre LoukachenkoBelInterGen-agroBELTAUzda
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le chat surnommé « le gardien des pastèques » conquiert InternetLe chat surnommé « le gardien des pastèques » conquiert InternetAujourd'hui, 23:17Une ancienne villa découverte près de Rome stupéfie les scientifiquesUne ancienne villa découverte près de Rome stupéfie les scientifiquesAujourd'hui, 22:22Mystérieuses créatures bleues sur les côtes galloisesMystérieuses créatures bleues sur les côtes galloisesAujourd'hui, 22:16Une tortue née en 1832 est toujours en vie (vidéo)Une tortue née en 1832 est toujours en vie (vidéo)Aujourd'hui, 20:01Une chanson sans hijab coûte 74 coups de fouet à une chanteuseUne chanson sans hijab coûte 74 coups de fouet à une chanteuseAujourd'hui, 19:36Un coursier gagne 3 millions de dollars en passant des examens à la place d'étudiantsUn coursier gagne 3 millions de dollars en passant des examens à la place d'étudiantsAujourd'hui, 17:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé