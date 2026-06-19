Une vache produisant 30 litres de lait par jour offerte à Loukachenko

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a reçu un cadeau insolite lors de sa visite à l'entreprise « BelInterGen-agro » dans le district d'Uzda. Une vache de race Jersey nommée Musya lui a été offerte, a rapporté l'agence BELTA.

Il a été précisé que cette exploitation est spécialisée dans le développement de l'élevage de race, s'occupant principalement de bovins de race Holstein. Ces dernières années, l'entreprise a également porté une attention particulière à la multiplication de la race Jersey, réputée pour son lait de haute qualité.

Musya, offerte au président, est justement représentante de cette race. Les vaches Jersey se distinguent par leur constitution relativement compacte. Par ailleurs, leur lait présente une teneur élevée en matières grasses et en protéines, et est particulièrement prisé pour sa richesse en protéine A2.

Selon les experts, cette race affiche une productivité élevée tout en consommant moins de fourrage. Dans certains cas, la production quotidienne de lait d'une seule vache peut atteindre 30 litres.

Fait intéressant, le travail de multiplication de la race Jersey dans l'entreprise a commencé avec une seule vache nommée Musya. Elle a été soignée dans l'exploitation pendant 11 ans et est reconnue comme la fondatrice du programme de reproduction actuel.