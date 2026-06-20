La Norvège apporte plus d'une tonne de nourriture et son propre chef aux États-Unis

·22·Monde
La Norvège apporte plus d'une tonne de nourriture et son propre chef aux États-Unis

Lors de la Coupe du monde se déroulant en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), chaque équipe prête attention aux moindres détails, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, pour réussir. Selon « Diario AS » l'équipe nationale de Norvège a transporté une quantité massive de produits nationaux outre-Atlantique afin de maintenir la condition physique et le régime alimentaire des joueurs à un niveau idéal.

Liste du « chargement stratégique » apporté à Greensboro

Les Norvégiens ont acheminé vers leur quartier général situé à Greensboro, dans l'État de Caroline du Nord, plus d'une tonne de produits alimentaires spéciaux. Ces produits aident les athlètes à s'adapter au climat américain et à ne pas rompre leur régime habituel :

Nom du produit

Quantité / Poids

Importance

Oranges

6 000 pièces

Source de vitamine C et d'énergie rapide

Saumon de l'Atlantique et poisson blanc

300 kg

Protéines de haute qualité nécessaires à la récupération musculaire

Fromage brun national (Brunost)

116 kg

Produit riche en glucides, traditionnel et apprécié des Scandinaves

Contrôle d'un chef personnel

Pour éviter que la cuisine locale et la restauration rapide aux États-Unis ne causent des désagréments aux joueurs et pour maintenir le contrôle du poids, un chef personnel est arrivé avec l'équipe depuis la Norvège. Pendant le tournoi, il préparera personnellement tous les repas en fonction de la charge individuelle et du calendrier de récupération des joueurs, en utilisant uniquement les produits apportés du pays.

Situation dans le tournoi : Un début prometteur

Il semble que cette approche professionnelle de la nutrition et de la récupération physique commence déjà à porter ses fruits :

  • Résultat du 1er tour : La Norvège a écrasé l'équipe nationale d'Irak lors du premier match de phase de groupes 4:1 sur le score final.

  • Position dans le groupe : Après cette victoire large et convaincante, les Norvégiens occupent clairement la tête de leur groupe.

Commentaire des diététiciens du sport :

Lors des grands tournois, un changement soudain de climat et d'alimentation représente un stress important pour l'organisme des athlètes. Des produits comme le poisson de l'Atlantique et le fromage brun apportent aux joueurs norvégiens non seulement les calories nécessaires, mais aussi une tranquillité d'esprit (un sentiment de chez-soi). Une telle rigueur montre que l'équipe nationale ambitionne d'aller très loin lors de la Coupe du Monde 2026.

NorvègeÉtats-UnisCanadaMexiqueGreensboro
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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