Trump : conclure un accord avec l’Iran devient de plus en plus difficile

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Trump : conclure un accord avec l’Iran devient de plus en plus difficile

Le président des États-Unis Donald Trump a déclaré qu’il était devenu plus difficile de négocier avec l’Iran et de parvenir à un nouvel accord. Selon lui, la mort de hauts responsables de la direction iranienne a sérieusement affecté le processus de négociation.

Le pouvoir a changé à Téhéran

Mojtaba Khamenei a succédé à son père, Ali Khamenei, en tant que nouveau guide suprême de l’Iran. Ali Khamenei a été tué le premier jour des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, lancées le 28 février.

Mojtaba Khamenei ne s’est pas encore montré en public depuis son élection au poste de guide suprême dans la nuit du 8 au 9 mars. Parallèlement, son service de presse a publié plusieurs déclarations en son nom.

« Une partie du problème est que de nombreux dirigeants ont été tués. Il n’est pas facile de conclure un accord », a déclaré Trump.

Les États-Unis ne savent pas avec qui négocier

Selon Trump, les changements majeurs au sein de la direction iranienne ont également compliqué les négociations pour Washington.

D’après lui, les représentants de l’administration américaine ont actuellement des difficultés à déterminer avec qui négocier.

Les négociations pourraient-elles reprendre ?

Le 18 août, Trump avait déclaré que les États-Unis ne négociaient pas avec l’Iran et ne prévoyaient pas de telles discussions pour le moment.

Cependant, le 19 août, lors d’un échange avec des journalistes, le président américain a reconnu la possibilité de la reprise des négociations de paix entre les deux pays.

Ainsi, le sort d’un éventuel accord entre Washington et Téhéran reste pour l’instant incertain.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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