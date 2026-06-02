L'équipe nationale d'Ouzbékistan dévoile sa liste finale pour la CDM-2026

Les moments historiques que tous les fans de football ouzbeks attendaient depuis des années approchent à grands pas ! Aujourd'hui, le 2 juin, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) annonce officiellement les listes définitives des équipes nationales participant à la Coupe du Monde.

La Fédération de Football d'Ouzbékistan (UFA) avait déjà soumis hier, le 1er juin, la liste finale des 26 joueurs qui défendront l'honneur de notre pays lors du Mondial à la FIFA. Le célèbre portail encyclopédique Wikipédia a divulgué en avance la liste finale de nos représentants sélectionnés pour ce tournoi historique.

Le quatuor douloureux écarté de la sélection

Les noms des 4 compatriotes qui figuraient dans la liste élargie initiale de 30 joueurs du sélectionneur Fabio Cannavaro et qui ont voyagé aux États-Unis, mais qui n'ont pas été retenus dans les 26, ont été révélés. Ces joueurs, contraints de rentrer au pays, sont : l'attaquant Sherzod Temirov et les milieux de terrain Jasur Jaloliddinov, Ruslanbek Jiyanov et Umarali Rahmonaliyev.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des 26 guerriers ouzbeks qui fouleront les pelouses de la Coupe du Monde pour honorer notre pays :

Effectif officiel de notre équipe nationale :

Gardiens de but :

Otkir Yusupov (Navbahor)

Botirali Ergashev (Neftchi)

Abduvohid Nematov (Nasaf)

Défenseurs :

Avazbek O‘lmasaliyev (OKMK)

Jahongir O‘rozov (Dinamo)

Rustam Ashurmatov (Esteghlal, Iran)

Umar Eshmurodov (Nasaf)

Abdukodir Khusanov (Manchester City, Angleterre)

Abdulla Abdullayev (Dibba, EAU)

Farrukh Sayfiyev (Neftchi)

Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor)

Sherzod Nasrullayev (Pakhtakor)

Behruz Karimov (Surkhon)

Milieux de terrain :

Sherzod Esanov (Bukhara)

Odil Hamrobekov (Tractor, Iran)

Akmal Mozgovoy (Pakhtakor)

Otabek Shukurov (Baniyas, EAU)

Jamshid Iskanderov (Neftchi)

Aziz Ganiev (Al Bataeh, EAU)

Attaquants :

Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir, Turquie)

Jaloliddin Masharipov (Esteghlal, Iran)

Doston Hamdamov (Pakhtakor)

Oston Urunov (Persepolis, Iran)

Aziz Amonov (Dinamo)

Igor Sergeyev (Persepolis, Iran)

Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir, Turquie)