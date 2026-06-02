Andoni Iraola devrait devenir le nouvel entraîneur de Liverpool

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Andoni Iraola devrait devenir le nouvel entraîneur de Liverpool

Une ère nouvelle et passionnante est sur le point de commencer à Liverpool. Après s'être récemment séparés de leur entraîneur principal, les « Reds » n'ont pas cherché longtemps pour trouver un successeur. Selon des informations d'initiés, la direction de Liverpool a trouvé un accord de principe avec le célèbre tacticien espagnol Andoni Iraola.

Il semblerait que les négociations entre les parties se soient accélérées au cours des dernières 48 heures, aboutissant à une avancée majeure. Toutes les conditions essentielles ont été acceptées et une annonce officielle de la part du service de presse du club est attendue dans les prochains jours.

Le départ d'Arne Slot et la nomination surprise

Il convient de rappeler que Liverpool a officiellement annoncé le départ de l'entraîneur Arne Slot le 30 mai dernier. Suite à cette séparation inattendue, les responsables du club ont agi rapidement pour s'attacher les services d'un entraîneur connaissant bien la Premier League avant que d'autres grands clubs européens ne puissent intervenir.

Le parcours réussi d'Iraola à Bournemouth

Le technicien espagnol de 43 ans, qui devrait désormais mener les fidèles d'Anfield vers la victoire, était récemment à la tête d'un autre club de Premier League : Bournemouth. Iraola a pris les commandes à l'été 2023 et a quitté le club à l'amiable à la fin de la saison dernière.

Il est à noter que sous la direction d'Andoni Iraola, le modeste club de Bournemouth a pratiqué un football productif et intense. Au cours de la saison, l'équipe a récolté 57 points et a occupé une belle 6e place au classement du championnat anglais.

Fait notable, son nouveau club, Liverpool, a terminé la saison dernière avec 60 points, soit seulement une place au-dessus, à la cinquième position. Cela suggère que lorsque le talent tactique du nouvel entraîneur sera combiné à l'effectif des « Reds », cela pourrait mener à une sérieuse lutte pour le titre la saison prochaine.

Confiants dans un avenir brillant pour Liverpool sous la houlette de son nouvel entraîneur, nous continuerons à suivre les prochains mouvements des Merseysiders sur le marché des transferts !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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