Les géants s'affrontent en huitièmes de finale de la Coupe d'Ouzbékistan

Les moments excitants que notre communauté de football attendait sont arrivés ! Aujourd'hui, la Ligue de football professionnel d'Ouzbékistan (UzPFL) a officiellement procédé au tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe d'Ouzbékistan. La cérémonie en direct a offert aux fans de football de véritables sensations et des chocs inattendus.

Selon les résultats du tirage, les clubs les plus célèbres et les plus puissants du pays s'affronteront dès le premier tour des play-offs. Le match entre Neftchi de Fergana et Pakhtakor de Tachkent, souvent décrit comme le « El Clasico ouzbek », aura lieu à Fergana. De plus, le club féroce de Navbahor de Namangan accueillera la solide équipe de Nasaf de Qarshi. Ces deux rencontres à elles seules élèvent sans aucun doute la valeur des huitièmes de finale au niveau d'une finale.

Les affiches complètes des huitièmes de finale de la Coupe d'Ouzbékistan :

Lors des premiers matchs de play-offs sur la route vers le titre, les équipes suivantes entreront sur le terrain pour une place en quarts de finale :

Sogdiana (Jizzakh) – QMU Jayhun (Karakalpakstan)

Andijon (Andijon) – Olimpik-MobiUz (Tachkent)

Neftchi (Fergana) – Pakhtakor (Tachkent)

Surkhon (Termez) – Guliston (Sirdaryo)

AGMK (Olmaliq) – Xorazm (Urgench)

Gazalkent (Région de Tachkent) – Kokand-1912 (Kokand)

Bunyodkor (Tachkent) – Lokomotiv (Tachkent)

Navbahor (Namangan) – Nasaf (Qarshi)

Chaque match est une vraie finale !

Selon le règlement, le vainqueur de cette étape est déterminé sur un seul match. Il n'y a pas de deuxième chance ici — l'équipe perdante est officiellement éliminée de la compétition. Les clubs listés en premier ont l'avantage de jouer à domicile pour ces chocs historiques devant leurs fans passionnés.