Un privilège spécial introduit pour Lionel Messi au sein de l'équipe nationale d'Argentine

La légende de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a bénéficié d'un privilège unique avant la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Se préparant pour sa sixième Coupe du Monde, la star de l'Inter Miami réside dans des conditions distinctes de celles des autres membres de l'équipe. Cela lui permet de se concentrer pleinement sur la défense du titre remporté au Qatar, rapporte Goal.com rapporte .

Il est indiqué que Lionel Messi est le seul joueur à disposer de sa propre chambre privée pendant le tournoi. Alors que le reste de l'équipe partage les chambres, l'attaquant de 38 ans séjourne seul dans la chambre 202 à la base de Kansas City. Fait intéressant, sa chambre est adjacente à celle occupée par ses amis proches Rodrigo De Paul et Nicolas Otamendi.

Le huituple vainqueur du Ballon d'Or partageait auparavant une chambre avec la légende de Manchester City, Sergio Aguero, mais depuis la retraite d'Aguero, Lionel Messi préfère rester seul. Le capitaine avait suivi cette même tradition lors de la campagne réussie de 2022. Désormais, l'Argentine a décidé de maintenir cet arrangement pour le tournoi organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Actuellement, le staff technique dirigé par Lionel Scaloni accorde une attention particulière à la condition physique du joueur. L'attaquant, qui a rencontré des problèmes de fatigue musculaire lors des matchs avec l'Inter Miami, s'est entraîné séparément du groupe principal lundi. Des joueurs comme Emiliano Martinez et Leandro Paredes se préparent également selon des programmes individuels.

L'équipe nationale d'Argentine affrontera l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie dans le groupe J de la Coupe du Monde. Bien que l'effectif de 26 joueurs annoncé par Lionel Scaloni n'inclue pas des noms comme Paulo Dybala et Alejandro Garnacho, des leaders tels que Julian Alvarez et Cristian Romero sont de retour. L'équipe disputera des matchs amicaux contre le Honduras et l'Islande avant le tournoi.