Le club munichois du Bayern a pris une décision concernant l'avenir du jeune talent Arjon Ibrahimović. Selon Sky, les recordmen n'ont pas l'intention de prêter le membre de l'équipe nationale d'Allemagne des moins de 21 ans. Au contraire, la direction du club le considère comme un joueur de l'équipe première et prévoit de lui confier un rôle important pour la saison à venir. Goal.com rapporte .

Les responsables du club étaient satisfaits des performances d'Ibrahimović avec le 1. FC Heidenheim la saison dernière. Selon le plan, il assumera les fonctions précédemment occupées par Raphael Guerreiro. Il convient de noter que malgré les blessures, Raphael Guerreiro a disputé 29 matchs la saison dernière, inscrivant 6 buts et délivrant 3 passes décisives. Le Bayern considère Ibrahimović comme un candidat approprié pour la rotation sur les deux ailes de l'attaque.

Actuellement, le contrat du joueur avec le club munichois est valable jusqu'en 2027. Le Bayern lui a proposé une prolongation de contrat, mais la décision finale appartient au joueur. Si Ibrahimović refuse la nouvelle offre, le club sera contraint de le vendre. À l'heure actuelle, il existe un intérêt sérieux de la part de clubs de Premier League anglaise et de Bundesliga.

Plus précisément, des clubs anglais tels qu'Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham et Crystal Palace envisagent de recruter le joueur de 20 ans. De plus, les clubs allemands Hoffenheim et Stuttgart ont soumis des demandes de transfert. Le Bayern prévoit d'inclure une option de rachat dans le contrat en cas de vente.

La saison dernière, Ibrahimović a disputé 34 matchs avec le 1. FC Heidenheim, marquant 2 buts et délivrant 5 passes décisives. Le fait que l'entraîneur Frank Schmidt lui ait accordé plus de 2 300 minutes de jeu a été un facteur clé dans le développement du joueur. Désormais, il se battra pour une place dans l'équipe type du géant munichois.