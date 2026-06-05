Chelsea vise à recruter trois meilleurs buteurs lors du mercato estival...

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Chelsea vise à recruter trois meilleurs buteurs lors du mercato estival...

Alors que la saison se termine dans le football européen et que la fenêtre des transferts d'été approche, le renforcement des effectifs devient le sujet principal parmi les grands clubs. En particulier, le club anglais de Chelsea vise à renouveler complètement sa ligne d'attaque et à accroître la concurrence à l'avant avant la prochaine saison. Avec la probabilité croissante que l'ailier talentueux de Londres, Joao Pedro, rejoigne le FC Barcelone en Espagne, la question d'acheter un nouveau buteur est actuellement très urgente pour les 'Blues'.

Selon les dernières informations d'initiés des médias britanniques, l'entraîneur principal de Chelsea, Xabi Alonso, a déjà établi sa shortlist et identifié trois candidats stars qui pourraient être invités à rejoindre l'équipe cet été.

Trois principaux candidats sur la shortlist de Xabi Alonso

Les perspectives des attaquants ciblés par le club londonien et les circonstances spécifiques qui pourraient survenir lors de leurs transferts présentent des caractéristiques uniques :

  • Victor Osimhen (Galatasaray) : L'attaquant nigérian technique se distingue par sa haute productivité, où qu'il joue. Cependant, le club turc devrait exiger au moins 100 millions d'euros de clause libératoire. De plus, les exigences salariales élevées d'Osimhen pourraient poser quelques difficultés financières aux Londoniens.

  • Julian Alvarez (Atletico Madrid) : Le champion du monde argentin est considéré comme l'option la plus idéale et appropriée pour le système de jeu de Xabi Alonso. Cependant, la réalisation de ce transfert est assez complexe. La raison est qu'Alvarez lui-même a déclaré qu'il ne quitterait Madrid que s'il recevait une offre officielle d'un seul club — le FC Barcelone.

  • Igor Thiago (Brentford) : L'attaquant brésilien a fait sensation lors de la saison actuelle de Premier League, réussissant à marquer exactement 22 buts contre les adversaires. Grâce à ses brillantes performances en club, il a obtenu une place dans la liste finale de l'équipe nationale du Brésil pour la Coupe du Monde 2026. Fait intéressant, c'est précisément à cause de lui que Joao Pedro a été exclu de la liste pour la Coupe du Monde. Bien que Thiago ait signé un contrat à long terme avec Brentford en février 2026, valable jusqu'en 2031, il est dit que cela ne l'empêchera pas de rejoindre un grand club cet été.

Statut actuel et valeur de transfert des candidats

Joueur

Club actuel

Résultat clé de la saison / Obstacle au transfert

Victor Osimhen

Galatasaray

Clause libératoire de 100 millions d'euros et exigences salariales élevées

Julian Alvarez

Atletico Madrid

Souhaite rejoindre uniquement le FC Barcelone

Igor Thiago

Brentford

A marqué 22 buts en Premier League et inclus dans la liste pour la CM 2026

Analyse du transfert : La direction de Chelsea prévoit d'utiliser les fonds provenant du transfert de Joao Pedro spécifiquement pour acheter un nouvel attaquant. Le choix de Xabi Alonso parmi ces trois joueurs et l'issue des mouvements des Londoniens sur le marché des transferts estivaux seront clarifiés dans les semaines à venir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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