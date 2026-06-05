Max Eberl pourrait quitter le Bayern Munich : une décision de la direction attendue

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Max Eberl pourrait quitter le Bayern Munich : une décision de la direction attendue

Malgré les récents transferts réalisés par Max Eberl, son avenir au Bayern Munich reste sérieusement menacé. Selon le podcast "Bayern-Insider" de Bild, le directeur sportif pourrait être relevé de ses fonctions dès le mois d'août. La situation devrait s'intensifier en raison de la réunion du conseil de surveillance prévue en août. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations, un ou deux membres de l'organe de direction suprême du club se sont opposés à la prolongation du contrat d'Eberl, lui opposant un refus catégorique. Bien que le conseil lui ait actuellement permis de continuer à exercer ses fonctions, la réunion d'août pourrait rendre le verdict final. L'accord actuel entre le directeur sportif et le club court jusqu'en 2027.

Selon les normes du monde du football, il est presque impossible pour un directeur sportif de travailler efficacement sans le soutien total de la direction. Si le conseil vote contre lui, le mandat d'Eberl au club munichois prendra fin. Les sources soulignent qu'il semblerait étrange qu'il reste au club alors que tout le monde sait qu'il partira bientôt.

Le président honoraire du club, Uli Hoeneß, devrait jouer un rôle décisif dans cette affaire. Eberl ne peut pas conserver son poste sans son approbation. Cependant, Max Eberl n'a pas l'intention de se rendre et est passé en "mode combat" pour défendre sa position. Il cite ses succès sur le marché des transferts, notamment le recrutement de joueurs comme Michael Olise, comme preuve principale.

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Nodirbek Razzokov
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