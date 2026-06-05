Arsenal sur le point de recruter l'ailier de Leicester City

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Arsenal sur le point de recruter l'ailier de Leicester City

Le club londonien d'Arsenal est sur le point de signer le jeune talent prometteur Jeremy Doku de Leicester City, devançant ses rivaux en Premier League anglaise. Les "Gunners" considèrent l'ailier de 16 ans comme l'une de leurs cibles principales pour le mercato estival. La direction du club prévoit de renforcer l'effectif en intégrant les meilleurs jeunes talents du pays. Selon Goal.com rapporte .

Selon The Times, Arsenal mène clairement la course pour Doku. La 23e place de Leicester City en Championship et la relégation qui s'en est suivie ont accéléré le départ du footballeur talentueux. Jeremy Doku a fait ses débuts contre Newcastle United à l'âge de 15 ans et 271 jours, devenant le troisième plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League.

L'entraîneur de l'époque, Ruud van Nistelrooy, a hautement estimé le potentiel de l'adolescent : "On pouvait voir ses excellentes qualités. C'est un ailier rapide et au talent fantastique. Jeremy méritait ces minutes et j'espère qu'il accomplira encore plus à l'avenir." Mikel Arteta est également un grand admirateur de ce joueur polyvalent, membre de l'équipe nationale d'Angleterre des moins de 19 ans.

Selon The Standard, la valeur du transfert du jeune star est estimée entre 10 et 15 millions de livres sterling. Doku doit signer un contrat professionnel avec Leicester City le 10 juillet, jour de ses 17 ans, donc Arsenal tente de finaliser le transfert avant cette date. Ce transfert devrait intensifier davantage la concurrence dans la ligne d'attaque du club londonien.

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Nodirbek Razzokov
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