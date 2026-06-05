L'attaquant du Real Madrid devrait devenir une star de la Serie A

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L'attaquant du Real Madrid devrait devenir une star de la Serie A

L'attaquant talentueux Gonzalo García, relégué sur le banc en raison de la forte concurrence au Real Madrid, est sur le point de donner un tournant décisif à sa carrière. La probabilité que l'attaquant espagnol de 22 ans quitte le 'club royal' lors du mercato estival actuel augmente d'heure en heure.

Selon les dernières informations divulguées par le célèbre insider européen Gianluca Di Marzio, le produit de l'académie madrilène a une excellente opportunité de poursuivre sa carrière en Serie A italienne.

Le club de Côme, qui a créé une véritable sensation lors de la dernière saison de Serie A et a obtenu sa première qualification pour la Ligue des champions de l'UEFA de son histoire, vise à renforcer sa ligne d'attaque avec García. L'équipe dirigée par la légende espagnole Cesc Fàbregas souhaite faire bonne figure en Europe en intégrant ce jeune talent.

Malgré sa jeunesse, García a disputé 30 matchs avec le Real Madrid lors de la dernière saison de La Liga. Lors de ces rencontres, la jeune star a inscrit 6 buts et délivré 1 passe décisive.

Le transfert du footballeur, actuellement estimé à 30 millions d'euros par des portails prestigieux, vers l'Italie ouvrira sans aucun doute un nouveau chapitre brillant dans sa carrière. Ce transfert devrait être officialisé sous peu.

Gonçalo GarcíaReal MadridComoSerie ALigue des champions de l'UEFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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