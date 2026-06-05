Match des Étoiles de la MLS : Lionel Messi et Son Heung-Min titulaires

·126·Sport
Match des Étoiles de la MLS : Lionel Messi et Son Heung-Min titulaires

La composition initiale de l'équipe type pour le Match des Étoiles de la MLS a été annoncée. Selon les résultats du vote des fans, des médias et des joueurs, l'effectif comprend plusieurs noms surprises aux côtés des stars attendues. Il est à noter la présence des stars mondiales Lionel Messi et Son Heung-Min dans la liste. Bien que Son Heung-Min ne réalise pas sa meilleure saison, sa popularité et son talent lui ont valu une place dans l'effectif. Selon Goal.com rapporte .

L'un des aspects les plus intrigants de la sélection est l'inclusion de joueurs comme Xavier Gozo, Anthony Markanich et l'excellent défenseur de Nashville, Andy Najar. De plus, Tim Ream a été rappelé dans l'équipe des Étoiles après 15 ans. Au milieu de terrain, Sebastian Berhalter se retrouve presque seul, ce qui soulève diverses questions sur la structure tactique de l'équipe.

Les experts qui analysent cette composition saluent le potentiel offensif de l'équipe, mais soulignent que la défense pourrait subir un test sérieux contre les stars de la Liga MX. En particulier, Xavier Gozo a prouvé qu'il méritait pleinement cette reconnaissance grâce à ses performances régulières en MLS cette année.

L'affrontement entre les stars de la MLS et de la Liga MX, prévu pour la fin juillet, devrait être une véritable fête pour les supporters. La présence de stars comme Lionel Messi et Jordi Alba rehaussera encore le prestige du match. Pour l'instant, la question principale reste de savoir dans quelle mesure les joueurs de réserve renforceront l'effectif et assureront l'équilibre collectif.

MLSLionel MessiSon Heung-MinFootballÉtats-Unis
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Manchester United veut recruter une star du Real Madrid...Manchester United veut recruter une star du Real Madrid...Hier, 16:35Perez prêt à allouer 150 millions d'euros pour le transfert de Michael OlisePerez prêt à allouer 150 millions d'euros pour le transfert de Michael OliseHier, 16:25
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé