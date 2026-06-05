Match des Étoiles de la MLS : Lionel Messi et Son Heung-Min titulaires

La composition initiale de l'équipe type pour le Match des Étoiles de la MLS a été annoncée. Selon les résultats du vote des fans, des médias et des joueurs, l'effectif comprend plusieurs noms surprises aux côtés des stars attendues. Il est à noter la présence des stars mondiales Lionel Messi et Son Heung-Min dans la liste. Bien que Son Heung-Min ne réalise pas sa meilleure saison, sa popularité et son talent lui ont valu une place dans l'effectif. Selon Goal.com rapporte .

L'un des aspects les plus intrigants de la sélection est l'inclusion de joueurs comme Xavier Gozo, Anthony Markanich et l'excellent défenseur de Nashville, Andy Najar. De plus, Tim Ream a été rappelé dans l'équipe des Étoiles après 15 ans. Au milieu de terrain, Sebastian Berhalter se retrouve presque seul, ce qui soulève diverses questions sur la structure tactique de l'équipe.

Les experts qui analysent cette composition saluent le potentiel offensif de l'équipe, mais soulignent que la défense pourrait subir un test sérieux contre les stars de la Liga MX. En particulier, Xavier Gozo a prouvé qu'il méritait pleinement cette reconnaissance grâce à ses performances régulières en MLS cette année.

L'affrontement entre les stars de la MLS et de la Liga MX, prévu pour la fin juillet, devrait être une véritable fête pour les supporters. La présence de stars comme Lionel Messi et Jordi Alba rehaussera encore le prestige du match. Pour l'instant, la question principale reste de savoir dans quelle mesure les joueurs de réserve renforceront l'effectif et assureront l'équilibre collectif.