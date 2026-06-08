Des millions de fans de football ouzbeks ont les yeux rivés de l'autre côté de l'océan, sur les pelouses vertes des États-Unis. L'équipe nationale d'Ouzbékistan, sur le point de participer pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde, est prête à disputer son dernier et plus sérieux match amical avant le tournoi. Le choc de cette nuit entre les "Loups Blancs" et les Pays-Bas, l'un des grands noms renommés d'Europe, déclenche une véritable frénésie footballistique dans notre pays. Le mieux, c'est que les fans en Ouzbékistan auront la possibilité de regarder cette rencontre historique et excitante en direct depuis le confort de leur foyer.

Vous pouvez trouver tous les détails concernant l'heure du coup d'envoi, les chaînes de télévision diffusant le match et les adversaires de notre équipe nationale dans le groupe de la CM 2026 dans le tableau intégré spécial ci-dessous :

HEURE DE DIFFUSION ET COUVERTURE TV DU MATCH OUZBÉKISTAN - PAYS-BAS

Heure du coup d'envoi Chaînes de télévision diffusant en direct Nos adversaires à la CM 2026 (Groupe K) Heure de Tachkent :

Ce soir à 23:45 . "Zor TV" et "Futbol TV" diffuseront le match en direct. Portugal — Un géant dirigé par Cristiano Ronaldo.



Colombie — Un représentant fougueux de l'Amérique du Sud.



RD Congo — Une équipe puissante du continent africain.

Malgré l'heure tardive, la diffusion de ce match sur les chaînes locales gardera sans aucun doute des millions de compatriotes rivés à leurs écrans.

Le plus grand test avant la Coupe du Monde et les prières de millions de personnes

Pour les protégés de Fabio Cannavaro, affronter une équipe puissante comme les Pays-Bas est une opportunité inestimable de se renforcer et de corriger les lacunes avant les matchs de la Coupe du Monde. Après tout, nos représentants dans le groupe K de la Coupe du Monde feront face à des adversaires redoutables comme le Portugal et la Colombie. Le football intense et la préparation tactique montrés par les "Loups Blancs" sur le terrain ce soir serviront de miroir reflétant notre potentiel lors du championnat mondial.

Note de la rédaction : Ce soir, tout l'Ouzbékistan reste éveillé ! Bien qu'il s'agisse d'un match amical contre les Pays-Bas, son importance pour nous n'est pas moindre que celle des matchs officiels. La diffusion en direct sur "Zor TV" et "Futbol TV" est un véritable cadeau de fête pour nos fans. Nous croyons que des joueurs comme Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev et Abduqodir Husanov montreront au monde comment jouer contre les stars européennes aujourd'hui. De tels matchs détermineront la tactique à adopter contre Ronaldo et la Colombie avant le début de la Coupe du Monde. Soutenons les "Loups Blancs" d'une seule voix. Bonne chance, fils de la Patrie !

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