Sur quelles chaînes de télévision regarder le match Ouzbékistan - Pays-Bas ?

·11·Sport
Sur quelles chaînes de télévision regarder le match Ouzbékistan - Pays-Bas ?

Des millions de fans de football ouzbeks ont les yeux rivés de l'autre côté de l'océan, sur les pelouses vertes des États-Unis. L'équipe nationale d'Ouzbékistan, sur le point de participer pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde, est prête à disputer son dernier et plus sérieux match amical avant le tournoi. Le choc de cette nuit entre les "Loups Blancs" et les Pays-Bas, l'un des grands noms renommés d'Europe, déclenche une véritable frénésie footballistique dans notre pays. Le mieux, c'est que les fans en Ouzbékistan auront la possibilité de regarder cette rencontre historique et excitante en direct depuis le confort de leur foyer.

Vous pouvez trouver tous les détails concernant l'heure du coup d'envoi, les chaînes de télévision diffusant le match et les adversaires de notre équipe nationale dans le groupe de la CM 2026 dans le tableau intégré spécial ci-dessous :

HEURE DE DIFFUSION ET COUVERTURE TV DU MATCH OUZBÉKISTAN - PAYS-BAS

Heure du coup d'envoi

Chaînes de télévision diffusant en direct

Nos adversaires à la CM 2026 (Groupe K)

Heure de Tachkent :


Ce soir à 23:45 .

"Zor TV" et "Futbol TV" diffuseront le match en direct.

Portugal — Un géant dirigé par Cristiano Ronaldo.



Colombie — Un représentant fougueux de l'Amérique du Sud.



RD Congo — Une équipe puissante du continent africain.

Malgré l'heure tardive, la diffusion de ce match sur les chaînes locales gardera sans aucun doute des millions de compatriotes rivés à leurs écrans.

Le plus grand test avant la Coupe du Monde et les prières de millions de personnes

Pour les protégés de Fabio Cannavaro, affronter une équipe puissante comme les Pays-Bas est une opportunité inestimable de se renforcer et de corriger les lacunes avant les matchs de la Coupe du Monde. Après tout, nos représentants dans le groupe K de la Coupe du Monde feront face à des adversaires redoutables comme le Portugal et la Colombie. Le football intense et la préparation tactique montrés par les "Loups Blancs" sur le terrain ce soir serviront de miroir reflétant notre potentiel lors du championnat mondial.

Note de la rédaction : Ce soir, tout l'Ouzbékistan reste éveillé ! Bien qu'il s'agisse d'un match amical contre les Pays-Bas, son importance pour nous n'est pas moindre que celle des matchs officiels. La diffusion en direct sur "Zor TV" et "Futbol TV" est un véritable cadeau de fête pour nos fans. Nous croyons que des joueurs comme Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev et Abduqodir Husanov montreront au monde comment jouer contre les stars européennes aujourd'hui. De tels matchs détermineront la tactique à adopter contre Ronaldo et la Colombie avant le début de la Coupe du Monde. Soutenons les "Loups Blancs" d'une seule voix. Bonne chance, fils de la Patrie !

Restez avec Zamin pour les rapports les plus chauds du match de notre équipe nationale contre les Pays-Bas, l'analyse des experts après le match et les mises à jour quotidiennes les plus exclusives de la CM 2026 !

OuzbékistanPays-BasÉtats-UnisCristiano RonaldoFabio Cannavaro
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Florentino Pérez réélu et ramène José Mourinho au Real MadridFlorentino Pérez réélu et ramène José Mourinho au Real MadridHier, 18:54Alexander Zverev surmonte ses peurs : Victoire historique à Roland GarrosAlexander Zverev surmonte ses peurs : Victoire historique à Roland GarrosHier, 18:32Comment Yamal a-t-il réagi au gain du Ballon d’Or par Dembélé ?Comment Yamal a-t-il réagi au gain du Ballon d’Or par Dembélé ?Hier, 18:29Lamine Yamal fait une promesse insolite pour le titre de la Coupe du Monde 2026Lamine Yamal fait une promesse insolite pour le titre de la Coupe du Monde 2026Hier, 18:17Dans quel club Bernardo Silva pourrait-il poursuivre sa carrière ?Dans quel club Bernardo Silva pourrait-il poursuivre sa carrière ?Hier, 18:11
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)