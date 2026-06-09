La FIFA a imaginé un nouveau moyen de générer des revenus supplémentaires lors de la Coupe du Monde 2026...

À la veille du début officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la célébration la plus grandiose et magique du football mondial, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a lancé un nouveau service payant inattendu et extrêmement excitant pour des millions de fans. Cela a été rapporté par The Athletic , s'appuyant sur ses sources, l'une des publications sportives les plus prestigieuses aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cette nouvelle plaira sans aucun doute aux supporters dans les stades qui prévoient de suivre les matchs de la Coupe du Monde directement depuis les arènes.

Selon les conditions attrayantes du nouveau projet, les fans inconditionnels de football peuvent désormais, pour seulement 79 dollars américains, faire afficher leurs noms ou de courts messages de soutien à leurs équipes préférées sur l'écran géant du stade (tableau d'affichage électronique) avant le début du match. Les messages spéciaux des supporters qui utilisent le service seront diffusés sur les écrans centraux de l'arène à tout le stade jusqu'au coup de sifflet initial de l'arbitre. Cela offre aux fans des moments historiques dont ils se souviendront toute leur vie.

Il convient de noter que cette Coupe du Monde, considérée comme le plus grand événement sportif de l'année, commencera ses premiers matchs intenses le 11 juin de cette année. Cette Coupe du Monde ouvrira une toute nouvelle page dans l'histoire du football, car pour la première fois, ce ne sont pas 32, mais les 48 meilleures équipes nationales de la planète qui s'affronteront pour le trophée principal. De plus, la géographie du tournoi s'est élargie, et les matchs seront disputés pour la première fois de l'histoire simultanément dans trois grands pays hôtes : les États-Unis, le Canada et le Mexique, sur leurs terrains et dans leurs arènes les plus modernes.

Le plus important et le plus joyeux est que vous pouvez vivre à distance avec nous tous les matchs intenses et passionnants de la Coupe du Monde 2026, qui verra la participation des meilleures stars du football mondial. Les diffusions en ligne textuelles les plus chaudes et les plus rapides de chaque match du tournoi seront régulièrement présentées aux fans sur les pages de notre portail.

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