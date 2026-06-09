L'équipe nationale d'Angleterre est-elle trop dépendante de Harry Kane ?

·3·Sport
L'équipe nationale d'Angleterre est-elle trop dépendante de Harry Kane ?

Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, a réagi aux suggestions selon lesquelles l'équipe dépend trop de ses buts avant la Coupe du Monde 2026. L'attaquant, qui a battu des records en Allemagne avec le Bayern Munich lors d'une saison prolifique, aborde le tournoi dans la meilleure forme de sa carrière. Les "Three Lions", qui visent à mettre fin à une série de 60 ans sans trophée, concentrent à nouveau l'attention principale sur leur capitain recordman. Selon Goal.com rapport .

Parlant de la pression sur la grande scène, Harry Kane a reconnu qu'être un attaquant de premier plan en équipe nationale implique naturellement la responsabilité de marquer des buts. Comparant sa situation à celle d'autres stars mondiales, il a déclaré : "Je pense que toute équipe avec un fort attaquant aura une dépendance envers lui. Par exemple, Erling Haaland avec la Norvège ou Kylian Mbappé avec la France sont dans une situation similaire. Si vous êtes le meilleur buteur de l'équipe, on attend des buts de vous. Ce n'est pas une mauvaise chose."

Le capitaine a souligné que les autres membres de l'équipe possèdent également un fort potentiel de buteur. Selon lui, presque tous les joueurs convoqués ont réalisé des saisons réussies et remporté des trophées avec leurs clubs. Grâce à ses performances avec le Bayern Munich, Harry Kane est l'un des principaux candidats à devenir le premier footballeur anglais à remporter le Ballon d'Or depuis Michael Owen en 2001.

L'attaquant de 32 ans est convaincu qu'il arrivera au tournoi en Amérique du Nord dans une excellente condition physique. Malgré les inquiétudes concernant la fatigue après une longue saison, Harry Kane a déclaré que c'était sa meilleure opportunité dans sa carrière pour remporter la Coupe du Monde. L'attaquant a souligné qu'il se sentait plus frais que jamais et que le moment était enfin venu de franchir la ligne d'arrivée avec une victoire.

Harry KaneAngleterreCoupe du MondeBayern MunichFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La FIFA a imaginé un nouveau moyen de générer des revenus supplémentaires lors de la Coupe du Monde 2026...La FIFA a imaginé un nouveau moyen de générer des revenus supplémentaires lors de la Coupe du Monde 2026...Aujourd'hui, 15:45Le Real Madrid se prépare à recruter Nico Schlotterbeck du BorussiaLe Real Madrid se prépare à recruter Nico Schlotterbeck du BorussiaAujourd'hui, 15:29Raison révélée : pourquoi Kenneth Eichhorn a rejeté l'offre de LiverpoolRaison révélée : pourquoi Kenneth Eichhorn a rejeté l'offre de LiverpoolAujourd'hui, 14:56Didier Deschamps s'exprime sur la série sans but de Kylian MbappéDidier Deschamps s'exprime sur la série sans but de Kylian MbappéAujourd'hui, 14:19Thierry Henry réagit au transfert d'Anthony Gordon au BarcelonaThierry Henry réagit au transfert d'Anthony Gordon au BarcelonaAujourd'hui, 13:58Les services de sécurité américains soumettent l'équipe d'Ouzbékistan à un contrôle strictLes services de sécurité américains soumettent l'équipe d'Ouzbékistan à un contrôle strictAujourd'hui, 13:41
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan