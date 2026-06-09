Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, a réagi aux suggestions selon lesquelles l'équipe dépend trop de ses buts avant la Coupe du Monde 2026. L'attaquant, qui a battu des records en Allemagne avec le Bayern Munich lors d'une saison prolifique, aborde le tournoi dans la meilleure forme de sa carrière. Les "Three Lions", qui visent à mettre fin à une série de 60 ans sans trophée, concentrent à nouveau l'attention principale sur leur capitain recordman. Selon Goal.com rapport .

Parlant de la pression sur la grande scène, Harry Kane a reconnu qu'être un attaquant de premier plan en équipe nationale implique naturellement la responsabilité de marquer des buts. Comparant sa situation à celle d'autres stars mondiales, il a déclaré : "Je pense que toute équipe avec un fort attaquant aura une dépendance envers lui. Par exemple, Erling Haaland avec la Norvège ou Kylian Mbappé avec la France sont dans une situation similaire. Si vous êtes le meilleur buteur de l'équipe, on attend des buts de vous. Ce n'est pas une mauvaise chose."

Le capitaine a souligné que les autres membres de l'équipe possèdent également un fort potentiel de buteur. Selon lui, presque tous les joueurs convoqués ont réalisé des saisons réussies et remporté des trophées avec leurs clubs. Grâce à ses performances avec le Bayern Munich, Harry Kane est l'un des principaux candidats à devenir le premier footballeur anglais à remporter le Ballon d'Or depuis Michael Owen en 2001.

L'attaquant de 32 ans est convaincu qu'il arrivera au tournoi en Amérique du Nord dans une excellente condition physique. Malgré les inquiétudes concernant la fatigue après une longue saison, Harry Kane a déclaré que c'était sa meilleure opportunité dans sa carrière pour remporter la Coupe du Monde. L'attaquant a souligné qu'il se sentait plus frais que jamais et que le moment était enfin venu de franchir la ligne d'arrivée avec une victoire.