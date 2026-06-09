À la veille de la Coupe du Monde historique, que tout le pays attendait avec impatience et une grande excitation, une nouvelle inattendue et sensationnelle est parvenue de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Jaloliddin Masharipov, l'un des footballeurs les plus expérimentés du pays et le leader et capitaine de longue date de l'équipe nationale, a été retiré de la liste officielle finale de 26 joueurs pour le tournoi. Cette nouvelle inattendue a été annoncée au public par le célèbre journaliste sportif Jaloliddin Qobiljonov, citant ses sources. Selon des informations d'initiés, notre milieu de terrain talentueux a été officiellement exclu de la liste élargie annoncée par l'entraîneur-chef.

Cependant, les supporters n'ont aucune raison de désespérer, car l'une des jeunes étoiles les plus talentueuses et brillantes du pays a été convoquée pour combler le vide dans l'effectif. Ruslanbek Jiyanov, un ailier talentueux qui a réalisé des performances remarquables et intenses dans le championnat domestique pour le Navbahor Namangan, a été invité à rejoindre la délégation de l'équipe nationale à la place de Jaloliddin Masharipov. Les experts estiment que la grande vitesse et le dribble puissant de Jiyanov sur le terrain peuvent insuffler une nouvelle énergie et un grand enthousiasme à la ligne d'attaque de notre équipe lors des prochains matchs de la Coupe du Monde.

Il convient de noter que les Loups Blancs joueront leur match de débuts historique lors de cette grande Coupe du Monde, leur première participation, contre la Colombie, l'un des plus grands géants d'Amérique du Sud, le 18 juin de cette année. De plus, nos représentants affrontent deux autres rencontres sérieuses et excitantes en phase de groupes : les protégés de Fabio Cannavaro affronteront l'équipe nationale du Portugal, compatriotes de la légende du football mondial Cristiano Ronaldo, le 23 juin, tandis que le dernier match décisif du groupe aura lieu le 28 juin contre l'équipe nationale du Congo, physiquement forte, d'Afrique. Au nom de tous nos supporters, nous souhaitons à l'équipe nationale des triomphes historiques et de grandes victoires lors des prochains matchs de la Coupe du Monde 2026 !

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