Alors que des batailles intenses commencent sur le marché européen des transferts, Chelsea de Londres, l'un des plus célèbres géants d'Albion, a pris une décision radicale pour conserver son effectif et renforcer les fondations de l'avenir. Les 'Blues' visent à ne considérer aucune offre financière d'autres clubs pour plusieurs joueurs clés et prometteurs durant la fenêtre de transfert estivale actuelle. Selon les dernières informations exclusives du journaliste et insider réputé Simon Johnson, la direction du club londonien a déclaré sept stars de l'équipe 'intouchables'.

La source souligne spécifiquement que les 'Blues' n'ont absolument pas l'intention de vendre ces talents, quelles que soient les sommes astronomiques proposées. Les joueurs suivants figurent sur la liste des footballeurs intouchables protégés de toute offre de transfert :

Capitaine de l'équipe et pilier Reece James ;

Star offensive devenue une véritable sensation la saison dernière Cole Palmer ;

Le 'moteur' au milieu de terrain Moisés Caicedo ;

Jeune pilier de la ligne défensive Levi Colwill ;

Joueur talentueux considéré comme l'avenir de l'équipe Estevão ;

Offensif et agile João Pedro ;

Également, défenseur prometteur issu de l'académie Josh Acheampong.

La position ferme et résiliente des aristocrates londoniens sur le marché des transferts n'est certainement pas sans raison. Il convient de noter que récemment, le spécialiste espagnol Xabi Alonso, qui a fait grand bruit dans le monde du football avec ses exploits au Bayer Leverkusen, a été nommé nouvel entraîneur principal de Chelsea.

L'entraîneur talentueux a signé un contrat stratégique à long terme avec le géant londonien jusqu'au 30 juin 2030. Selon les termes du contrat, le spécialiste espagnol assumera officiellement ses responsabilités à Stamford Bridge à partir du 1er juillet de cette année. C'est précisément en raison des exigences d'Alonso et de son nouveau projet que les sept footballeurs mentionnés ci-dessus ont été désignés comme la pierre angulaire de la nouvelle ère de l'équipe. Les supporters londoniens n'attendent que des titres et du beau jeu de Chelsea pour la nouvelle saison.

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