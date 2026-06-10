Cristiano Ronaldo et les perspectives du Portugal à la Coupe du Monde

Alors que Cristiano Ronaldo se prépare pour sa sixième Coupe du Monde, les questions sur la durée pendant laquelle l'attaquant légendaire peut maintenir son haut niveau restent d'actualité. Son ancien coéquipier Beto a partagé ses réflexions sur la longévité de la star de 41 ans et les chances du Portugal de remporter le trophée international le plus prestigieux du football. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Avec l'approche de la Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, l'attention se porte sur la superstars d'Al-Nassr. Beto, ancien membre de l'équipe nationale du Portugal, pense que bien que ce tournoi puisse être la dernière Coupe du Monde de Ronaldo, sa carrière internationale ne prendra pas fin complètement. Beto a autrefois joué aux côtés d'un jeune Ronaldo au Sporting CP.

"Cette Coupe du Monde sera la dernière pour Cristiano, mais je ne sais pas si ce sera son dernier grand tournoi. Car il prend grand soin de lui et est très dévoué à son métier. Il peut encore faire une grande différence dans la surface de réparation et aider le Portugal. Cependant, personne ne gagne seul ; le jeu collectif doit également être de haut niveau", a déclaré Beto.

Le Portugal aborde le tournoi avec l'une des équipes les plus talentueuses de son histoire. Les hommes de Roberto Martinez visent un meilleur résultat que leur troisième place en 1966. Selon Beto, outre le Portugal, les équipes nationales d'Espagne, de France, d'Argentine, d'Allemagne et d'Angleterre sont également considérées comme les grands favoris.

Rappelons que le Portugal affrontera la RD Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie lors de la phase de groupes. Pour Cristiano Ronaldo, quintuple lauréat du Ballon d'Or, ce tournoi pourrait être la dernière occasion de remporter le seul trophée manquant à sa riche collection.