Real Madrid aurait offert 150 millions d'euros pour Michael Olise

De nouveaux détails ont émergé concernant la préparation par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, d'une offre de transfert de 150 millions d'euros pour la star du Bayern, Michael Olise. L'expert en transferts Fabrizio Romano a confirmé cette information sur sa chaîne YouTube, déclarant que Pérez considère l'attaquant français comme une star du niveau de Cristiano Ronaldo. C'est ce que rapporte Goal.com .

"Je peux dire avec une totale confiance que Florentino Pérez voulait conclure le transfert de Michael Olise et que des représentants du Real Madrid l'ont confirmé", a souligné Romano. Cependant, le président du Bayern, Herbert Hainer, a immédiatement bloqué toute tentative et a fermement déclaré qu'il n'y avait aucune intention de vendre le joueur.

Michael Olise est sous contrat avec le club munichois jusqu'en 2029 et est considéré comme l'un des joueurs intouchables de l'équipe. La saison dernière, il a disputé 52 matchs et a été directement impliqué dans 53 buts (22 buts et 31 passes décisives), contribuant grandement au succès de son équipe dans les compétitions nationales.

Après le refus du Bayern de négocier, le "club royal" a tourné son attention vers l'attaquant de l'Atlético Madrid, Julián Álvarez. Le Real Madrid a également offert 150 millions d'euros pour l'attaquant argentin, mais l'Atlético Madrid a rejeté l'offre en invoquant la clause libératoire de 500 millions d'euros du joueur.